'Furiosa' mostra como heroína perdeu o braço e honra a saga 'Mad Max'

George Miller faz jus à saga "Mad Max" em "Furiosa". No Plano Geral dessa quarta (22), Flavia Guerra, que assistiu ao filme no Festival de Cannes, diz que o longa deve agradar os fãs.

Segundo a colunista, o filme é interessante justamente por revelar a história da Furiosa antes de Charlize Theron. "É um filme que é contextualizado ali, nesse mundo. É muito interessante ver a construção da personalidade dessa personagem", afirma.

O longa se propõe a explicar questões de enredo e alguns "Easter Eggs" da saga. "É um 'coming of age', uma passagem para a vida adulta, do jeito mais traumático possível. A gente entende até porque a Furiosa perdeu um braço", diz Flavia.

A crítica negativa fica por conta do excesso de imagens geradas por computador. "Me incomoda um pouco o abuso do CGI. Dá uma exagerada em momentos cruciais do filme, que estragam um pouco", avalia Vitor Búrigo. "Tem horas que parece muito videogame", concorda Flavia.

A colunista ainda diz que o filme traz cenas de ação "impecáveis", mas com algumas batalhas "longas demais". "Canso um pouco no meio [...] Mas quem ama o cinemão do Miller vai gostar", diz.

O grande destaque vai para o elenco — incluindo a atriz que interpreta Furiosa quando criança, Alyla Browne, diz Vitor Búrigo. "Ela já tem uma certa experiência, apesar de jovem", pontua Flavia

A colunista também deixa um "spoiler" esperançoso para os fãs da saga, que Miller revelou na apresentação do filme: "Se bobear, pode ter mais [filmes no futuro], se esse filme for bem. Porque história tem".

Melhor que 'Estrada da Fúria'?

Apesar de estar recheado de ação e emoção, "Furiosa" é menos barulhento que Estrada da Fúria. Em ambos os sentidos: o filme é, de fato, mais "silencioso" (apesar de ter muito barulho), mas também tem sido preterido na comparação com seu antecessor. "Gosto mais do 'Estrada da Fúria', me pega muito mais. E gosto mais dessa coisa artesanal, com malabarismos de circo", brincou Flavia.

A comentarista disse que a sessão de imprensa em Cannes também teve esse clima. "Senti que as pessoas gostaram, adoram o cinema do Miller, mas não foi aquela explosão de 2015", comentou.

Não me causou o mesmo impacto que o último 'Mad Max', mas cumpre toda a sua função do que a gente aguardava desse mega filme de ação Vitor Búrigo

