Flávia Alessandra terminou noivado para ficar com Ota: 'casamos em 5 meses'

Filha de um comandante de navio, Flávia Alessandra teve um 'encontro de almas' quando conheceu Otaviano Costa em meio a um evento corporativo internacional em alto mar.

No programa Maria vai com os Outros do Canal UOL, Flávia diz que era comprometida quando conheceu o apresentador.



A convivência e o clima entre os dois foi tão intenso durante a viagem que no retorno ao Brasil Flávia teve a certeza que não deveria se casar.



Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi muito difícil pra mim, foi eu ter encerrado a relação com quem eu estava porque eu tive certeza que não era pra eu casar com quem eu estava. [...] Já tinha data, já tinha casa comprada, já tinha um processo de vida. Flávia Alessandra, atriz



Na viagem, os dois ficaram escondidos dos outros brasileiros que estavam a bordo. Eles eram os únicos famosos no navio e faziam parte do efeito surpresa reservado para o público. Enquanto a presença de Otaviano e Flavia não poderia ser revelada, os dois faziam passeios em pequenas cidades em horários diferentes dos outros participantes.



Os dois tinham guias turísticos exclusivos para manter o segredo. Flávia até usava uma peruca, já que tinha acabado de gravar a novela Alma Gêmea, um grande sucesso dos anos 2000 na Rede Globo.



Em uma das paradas por uma pequena cidade no litoral da Espanha, o guia turístico comentou que Otaviano e Flávia tinham uma sintonia muito forte, mas eles ainda não eram um casal.



Vocês são almas gêmeas. Se parecem muito, pertencem um ao outro. Os dois chorando de emoção dentro da van, porque ele começou a falar coisas lindas sobre o amor. No dia que a gente visitou o Gaudí, a Sagrada Família [em Barcelona], no dia que a gente visitou coisas lindas ali, esse cara foi transbordando um pensamento de amor, de alma gêmea, de casamento, de união, de família. Flávia Alessandra, atriz



No Brasil com a sua antiga relação terminada, Otaviano procurou Flávia após uma semana para dizer que tinha um compromisso no Rio de Janeiro e, assim, eles teriam uma nova oportunidade para se encontrarem fora do clima de lua de mel antecipada que a viagem de trabalho proporcionou.



A gente se encontrou, tudo com mais liberdade de alma porque eu já não estava mais com a pessoa. Ali a gente começou de fato a namorar. Em cinco meses nos conhecemos, ele se mudou e a gente se casou. Flávia Alessandra, atriz



