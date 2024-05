Ex-Raimundos diz que ele e esposa sofreram abusos de pastores em igreja

Rodolfo Abrantes disse que ele e sua esposa, Alexandra Abrantes, sofreram abusos de pastores da igreja Bola de Neve de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O que aconteceu

O ex-membro dos Raimundos explicou que os abusos aconteceram há 13 anos, mas ele decidiu expor agora. Ele disse que decidiu relatar o ocorrido com ele e Alexandra após ex-fiéis da igreja alegarem que pastores da Bola da Neve estariam, supostamente, desviando recursos da igreja.

Em um desabafo publicado em seu perfil no Instagram, ele disse ter adquirido "traumas que demoram demais para curar e ainda doem". "Já fazem 13 anos que nos desligamos desse ministério. Em razão de não ter anunciado à época a nossa saída, muitas pessoas, principalmente na nossa cidade, ainda acham que estamos lá. Eu e minha esposa não temos conhecimento, nem compactuamos de absolutamente nada que tenha sido feito por meio da liderança desde 2011, quando saímos".

Rodolfo contou que ele foi acusado por pastores de ter uma dívida com o selo musical da igreja, mas que conseguiu comprovar sua inocência. "Minha esposa foi chamada de Jezabel pra baixo, fui acusado de uma dívida com o selo musical da igreja (o que através de uma prestação de contas foi comprovado que eu não devia nada), tudo isso , talvez com o intuito de se preservar e manter esse sistema funcionando. A situação se tornou insustentável diante dos escândalos que vieram à tona nos últimos dias".

O artista afirmou se entristecer por essa situação da Bola de Neve. "Fico muito triste com tudo que está acontecendo pois, mais uma vez, homens em nome de Jesus, O representam mal. Oro pelas pessoas que de alguma forma foram feridas, para que elas guardem a fé. Também peço perdão àqueles que de alguma forma possam ter sido influenciados por mim, diretamente ou indiretamente, a se submeter a uma liderança como essa".

Em nota, a Igreja Bola de Neve lamentou a fala de Rodolfo e afirmou que sempre trabalhou de forma "transparente e honesta". Veja o comunicado na íntegra:

A Igreja Bola de Neve lamenta profundamente o descontentamento e a repercussão de notícias e matérias nas mídias sociais que expõem o desagrado de pessoas que já frequentaram a instituição.

Ao longo dos 25 anos de atuação do ministério e com mais de 500 igrejas espalhadas no Brasil e ono mundo, os trabalhos sempre foram feitos em uma conduta transparente e honesta para que o resultado final fosse a transformação da sociedade.

O coração e as obras de todos continuam iguais> servir a Deus e à comunidade da melhor forma possível.

Como ministério, a Igreja Bola de Neve está se esforçando para ser aperfeiçoada em gestão, base doutrinária, capacitação de obreiros e, principalmente, no temor a Deus.

Quem perde neste cenário tão triste são milhares de pessoas que já foram ou teriam a chance de serem transformadas pelo poder de Deus.

Rodolfo e Alexandra Abrantes congregaram na Bola de Neve de Balneário Camboriú entre 2004 e 2011, quando deixaram a igreja.