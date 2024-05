Ex-BBB Thalyta se pronuncia após fim de contrato com a Globo

A ex-BBB Thalyta Alves se pronunciou após o fim do contrato de exclusividade com a Globo.

O que aconteceu

A ex-BBB contou que a Globo não a impediu de realizar suas cirurgias plásticas em parceria com clínicas de estética. "A Globo nunca, em momento algum, me impediu de mostrar a minha cirurgia. Eu avisei e eles não falaram nada."

Thalyta Alves negou que não podia realizar parcerias com produtos que não fossem da Globo. "Ninguém vai ficar criando narrativas e ficar colocando palavras na minha boca. Em momento algum eu disse que a Globo me proibiu de fazer as minhas cirurgias. Não teve isso. Ninguém reclamou."

Thalyta disse ainda que leu o contrato que assinou para entrar no BBB 24 e mandou um recado para os haters. "Eu sou advogada e eu li o contrato, tá bom? Dia difícil pra mim, mas pior ainda pro meu hater que falava quem é Thalyta Alves. Morei e caguei na Globo... E ainda Sonia Abrão sabe quem eu sou, falou meu nome, estou muito feliz!"