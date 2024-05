Ex-BBB Lucas Pizane termina namoro: 'Nos respeitamos muito'

O ex-BBB Lucas Pizane, 22, contou que terminou o namoro com Beatriz Esquivel, 28.

O que aconteceu

Pizane confirmou para a Quem que o relacionamento chegou ao fim. Os dois namoravam desde outubro de 2023. "Não estamos mais juntos como casal há alguns dias".

Nos respeitamos muito, temos um carinho enorme um pelo outro e guardamos a informação porque é um momento difícil que cabe a nós vivermos entre a gente. Lucas Pizane

Ele comentou sobre o fim do namoro com a exposição após a sua participação no BBB 24. "Já é difícil seguirmos sozinhos, com a exposição, tudo fica pior", afirmou.

O baiano preferiu não contar o motivo do fim do namoro. "Algo particular nosso, preferimos não dividir", disse ele.