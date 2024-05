Ben Affleck aluga casa de R$ 516 mil perto de ex-mulher, diz revista

Em meio a rumores de separação, Ben Affleck, 51, alugou uma casa de US$ 100 mil (R$ 516 mil) perto de onde vivia com Jennifer Garner, 52, de acordo com informaçõs da revista Hello Magazine.

O que aconteceu

O imóvel fica localizado a dois quarteirões de sua ex-esposa, no bairro nobre de Brentwood, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim, ele consegue ficar perto de seus três filhos Violet, 18; Barbatana, 15, e Samuel, 12, com a atriz.

O aluguel da casa acontece em meio a problemas no casamento com Jennifer Lopez, 54. "Eles começaram a se desentender há alguns meses, em meio aos preparativos da Jen para sua turnê". Inclusive, Garner estaria ajudando JLo a salvar relação com o ex-marido.

Uma fonte ligada aos dois contou à revista US Weekly que eles estão fazendo terapia de casal. "Estão há meses fora de sintonia", afirmou, que foram vistos usando aliança.

Durante coletiva de imprensa para divulgar o seu novo filme Atlas, no México, a atriz foi questionada por um repórter sobre o seu casamento. "O seu divórcio de Ben Affleck é real? Qual é a verdade da situação?".

Os assessores de JLo e Affleck ainda não se pronunciaram sobre os rumores. Affleck e Lopez tiveram um breve relacionamento no início dos anos 2000, chegaram a ficar noivos, e terminaram. Em abril de 2021, eles reataram e o casamento aconteceu em 2022.