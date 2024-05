Após treta, Edlaine abraça Brenno: 'Não consigo não gostar de você'

Edlaine abraçou Brenno na madrugada de hoje (23) e disse que não consegue "não gostar" do jogador em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

No quarto, após a formação da Zona de Risco, Edlaine se aproximou de Brenno e abraçou o rival. Os dois brigaram nos últimos dias por estratégias de jogo envolvendo Kaio. "Boa sorte, Brenno. Deus te abençoe. Saiba que, independente de qualquer coisa, meu sentimento por você não muda. Essa é a pior coisa", disse.

Brenno, ainda emocionado, tentou expôr seu jogo para Edlaine. "O que eu fiz, de aproximação com você e Kaio, eu não me arrependo. Foi para proteger os meus. E tudo isso que você tá vendo, pode parecer que eu faço parte de público. Eu não faço parte de grupo", afirmou.

Edlaine disse que, independe do que acontecer na eliminação, tem um grande carinho por Brenno. "Você não tem que me explicar nada", disse. "Só quero que você saiba: eu não consigo não gostar de você, e é o que eu mais martelo diariamente". "Fica na paz", respondeu Brenno.

