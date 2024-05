Liziane questiona Fellipe, que retruca: 'Querendo arrumar confusão'

Liziane se desentendeu com Fellipe após se estressar com Edlaine no quarto de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

A famosa provocou o adversário: "Se tinha incomodado, você poderia ter falado. E eu estou te falando, foi com intenção porque hipocrisia eu bato com hipocrisia".

Fellipe tentou interromper e Liziane seguiu falando: "Você podia ter falado alguma coisa. Você está reclamando agora, mas, na hora, não falou nada".

O PM opinou sobre a atitude da ex-Fazenda: "Não estou reclamando, você entendeu o que falei e está querendo arrumar confusão. Não vou te dar palco, não". Depois que ela saiu da área externa, acrescentou: "A pessoa está errada e ainda quer discutir".

Em seguida, Liziane o questionou se queria discutir e Fellipe disse que tinha um ponto que não concordava. O Conquisteiro disse que "não queria entrar em briga alheia" quando a colega bateu boca com Edlaine por conversa no momento que estava dormindo.

