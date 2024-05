Filha de Milionário, da dupla com José Rico, informa estado do pai após AVC

Joana Matos, filha de Milionário, que faz dupla com José Rico, atualizou o estado de saúde do pai após o cantor sofrer um AVC.

O que aconteceu

Em stories no Instagram, ela contou que o pai está bem e explicou o que ele teve. "Ele está bem, foi um susto. Não foi AVC hemorrágico, fiquem em paz. Foi um AVC isquêmico", contou ela.

Foi provavelmente por conta do estresse que ele passou, de tudo isso que a gente vem passando essa semana. Ele já é de idade. Joana Matos

De acordo com ela, o cantor recebe atenção redobrada por mais alguns dias. "Fica em observação até quinta-feira (23) na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ainda. Está conversando".

Ao sair do hospital nesta terça-feira (21), ela afirmou que o pai estava lúcido. "Eu saí do hospital agora de pouco, conversei bastante com ele. Está querendo ir embora. Ele é muito forte, a saúde dele é muito boa e vai passar mais essa e logo ele está cantando para vocês".

Ela ainda acrescentou: "Cantou no quarto com a gente, ele está ativo, vai no banheiro sozinho. É esperar essas horas do médico".