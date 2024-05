Ator diz que vive em casa assombrada e que fantasma roubou lingeries

Rafe Spall, 41, participou do podcast 'Where There A Will, There's A Wake', e por lá, relatou experiências paranormais vivido pelo pai, Timothy Spall, que viveu o personagem Pedro Pettigrew/Rabicho na franquia Harry Potter.

O que aconteceu

De acordo com Rafe, Timothy e a mãe Shane acreditavam viver em uma casa mal-assombrada.

Além disso, o fantasma que lá habitava chegou a roubar a lingerie de Shane.

A propriedade supostamente estava 'abrigando' o fantasmagórico Darryl, o espírito de um rapaz que teria morrido ali: "Extremamente supersticiosos".

Timothy e Shane acreditam que o sobrenatural existe: "Fui criado com um fantasma. E, como resultado, eu realmente renuncio aos fantasmas agora - sempre que meus filhos falam sobre fantasmas, sou muito hábil em dizer-lhes: 'Fantasmas não existem'", disse Rafe.

Relatos: "Na minha infância acontecia o inverso. Fantasmas eram reais com minha mãe e meu pai", lembrou.

De acordo com ele, uma mulher visitou sua casa e disse aos seus pais sobre o local onde o tal de Darry teria ficado com os lábios azuis e falecido.

Depois do episódio, eventos inexplicáveis na casa passaram a acontecer, como o sumiço dos sutiãs de Shane.