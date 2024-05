Angélica diz que relação com Huck melhorou e comemora marido na terapia

Angélica, 50, contou detalhes do casamento com Luciano Huck, 52. A apresentadora afirmou que a relação com ele melhorou e ainda comemorou o marido frequentar a terapia.

O que aconteceu

Longe da TV, Angélica contou que passou a viver mais a vida de casal e disse como a relação ficou mais forte. "A gente melhorou muito nossa intimidade. Não só a cumplicidade, porque o tempo melhora, quando está a fim. A gente passou a conversar mais", inicou ela, em entrevista ao Wow Cast.

Dou o crédito a mim mesma, porque nesse meu trabalho, meu tempo maior para me conhecer, estar mais em casa, com meus filhos, percebi o que fazia falta no meu relacionamento. A gente estava se amando, mas cada um numa frequência. Angélica

Ainda de acordo com ela, a apresentadora percebeu os pontos que precisavam ser modificados na relação. "Sempre tem que ter um a puxar. E eu tive esse movimento. Mudou a nossa história. Fiquei mais sensível para o que faltava, então eu sinalizava. Fiquei mais atenta ao relacionamento a dois. Eu estava perdida em outras coisas da vida. Melhorou muito".

Ela ainda classificou o que não pode ter na vida conjugal. "Não se pode ter preguiça, em nenhum sentido. É muito gostoso o relacionamento, mas tem altos e baixos.

A geração atual não quer lidar com os baixos e transformá-los em momentos altos ainda mais altos. Hoje, estou mais pé no chão e Luciano também. Angélica

Por fim, ela celebrou que o apresentador do Domingão com Huck está fazendo terapia. "Eu consegui convencê-lo, depois de 20 anos (risos). Ele está fazendo porque ele buscou. Está há um ano no processo. A gente impulsiona o outro. Eu acrescento para ele, ele para mim. A gente troca. Antes, não parávamos para ter as conversas que temos hoje", finalizou.