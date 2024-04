Entrevistas, crise pública e festas: A semana de Davi após vencer o BBB 24

Davi foi consagrado campeão do BBB 24 (Globo) há uma semana. Desde então, o brother tem vivido dias agitados que envolvem desde comemorações até uma crise em seu relacionamento que atraiu atenção nacional. Confira:

Mais Você

Davi conversa com Ana Maria Braga no Mais Você Imagem: Divulgação/Globo

Na quarta-feira, Davi foi entrevistado por Ana Maria Braga no Mais Você. Ele falou sobre a experiência de "brigar por seu sonho", cozinhou com a apresentadora e conversou pela primeira vez com Mani desde que deixou o reality show.

Ele contou que estava com Mani há 1 anos e 6 meses e causou estranhamento ao falar que estavam se "conhecendo". "A gente está na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar", disse.

A apresentadora rebateu o baiano, rindo. "Que conversa é essa, está querendo me enrolar?", perguntou Ana Maria Braga. Davi pontuou que não queria ser tão direto. "Eu não vou direto ao assunto, né, Sincerão já passou!".

Encontro

Davi, campeão do BBB 24, em entrevista para o Encontro Imagem: Reprodução/Globoplay

Na quinta, em entrevista para o Encontro, Davi confirmou suas intenções de um casamento com Mani. "Vamos juntar a jumenta", declarou o campeão.

Boatos de fim do relacionamento e live

BBB 24: Davi fez transmissão ao vivo após especulações sobre fim de seu relacionamento Imagem: Reprodução/Instagram

No início do sábado, especulações sobre o fim do relacionamento de Davi e Mani ganharam força. O jornalista Luiz Bacci publicou que o casal não estava mais junto. A suposta separação ganhou força depois que a irmã de Mani, Fabianna Rego, deixou de seguir o campeão do BBB no Instagram.

Davi, então, fez uma transmissão ao vivo, em que apareceu visivelmente exaltado. "Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos".

É de Casa

BBB 24: Davi em entrevista no 'É De Casa' Imagem: Reprodução/Globoplay

Em mais um programa matinal da Globo, Davi voltou a afirmar que seu relacionamento seguia firme. "Continuo sim [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega. É minha nega. Venha, minha filha. Venha cozinhar [no programa de TV]. Venha pegar o seu calabreso. Está um bafafá danado. Está tudo certo. Tudo em ordem. Já conversamos. Não estou tendo nem tempo de dormir. Está muito corrido. Hoje que estou indo para Salvador", disse.

Depressão

BBB 24: Irmã de Davi disse que ele não estava se alimentando Imagem: Wallace Carvalho

Com a repercussão da polêmica, Raquel Brito, irmã de Davi, disse que ele não estava bem. "Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor, deem descanso para ele", pediu Raquel.

Pronunciamento de Mani

Mani fez desabafo após especulações sobre seu relacionamento com Davi, campeão do BBB 24 Imagem: Reprodução/Instagram

Horas mais tarde, ainda no sábado, Mani quebrou o silêncio após as especulações e disse ter tomado conhecimento de mudanças no seu relacionamento por entrevistas. "Como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", escreveu ela, em desabafo nas redes sociais.

Declaração

Davi fez transmissão ao vivo e publicou foto com Mani Imagem: Reprodução/Instagram

No domingo, Davi iniciou mais uma transmissão ao vivo. Desta vez, o baiano se declarou para Mani. "Mani, meu Lulu. Eu te amo. Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando (...)".

"O dia e a hora que você quiser marcar pra conversar comigo pra gente acertar alguns pontos e continuar como a gente sempre continuou: só eu e você, e mais ninguém. Te amo, Mani", repetiu.

Reflexão

Em nova publicação onde mostrava uma praia, Davi pediu desculpas e exaltou Mani. "É uma loucura tudo que está acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também.. Ainda tô tentando entender as coisas.. Não vou me justificar, mas vou gritar para o mundo a mulher gigante que você é", escreveu.

Churrasco em família

BBB 24: Davi Britto em entrevista exibida pelo Fantástico Imagem: Reprodução/Globo

Sem Mani, Davi curtiu piscina e churrasco em família no primeiro domingo pós-BBB. Imagens do baiano com a família em Salvador foram exibidas durante entrevista ao Fantástico. Ele apareceu assando carne e curtindo piscina ao lado da sobrinha.

Festa

Recbido por multidão, Davi dançou ao lado do cantor Silvanno Salles Imagem: Reprodução/Instagram/X

Ainda no domingo, Davi curtiu festa à noite para celebrar sua vitória no BBB 24. O novo milionário do Brasil se divertiu e cantou com Silvanno Salles e Kart Love. Recebido por uma multidão, Davi dançou com os artistas e declarou ser "o embaixador do arrocha".