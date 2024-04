Personal de Gracyanne vende conteúdo exclusivo na internet após polêmica

Gilson de Oliveira, personal apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, compartilhou conteúdo exclusivo para assinantes em seu Instagram.

O que aconteceu

O personal, que ganhou seguidores no Instagram após a polêmica separação, tem um destaque no seu perfil, onde indica a venda de conteúdo exclusivo para assinantes.

A assinatura custa R$ 7,99 por mês.

O destaque indica que, quem assinar o conteúdo, terá acesso a "stories, publicações, reels e vídeos ao vivo de Gilson que ficam disponíveis apenas para assinantes."

Gilson de Oliveira, personal apontado como pivô de separação de Gracyanne e Belo, vende conteúdo exclusivo na internet Imagem: Reprodução/Instagram

Fim do casamento

Gracyanne e Belo não estão mais juntos Imagem: Reprodução/Instagram

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a musa fitness admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses.

Apesar de tentativas de perdão para continuarem juntos, o casamento teria se desgastado definitivamente. "A minha relação com o Belo se tornou distante", afirmou a dançarina para o colunista de Splash Lucas Pasin.

Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo. Gracyanne Barbosa a Splash.

A defesa do personal Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, negou que tenha havido traição.

O advogado Joabs Sobrinho afirmou em vídeo enviado a Splash que Gilson e Gracyanne tiveram uma relação consensual "entre adultos livres" e que "não houve traição". Personal irá se pronunciar na terça-feira (23) em entrevista conduzida pelo ator Raul Gazola no canal do advogado no YouTube.

Defesa argumenta haver manipulação na veiculação de informações sobre o término de Belo e Gracyanne, prejudicando o personal trainer, e cita Leo Dias. No Fofocalizando (SBT), o jornalista afirmou que houve traição e crise na relação após Belo descobrir o caso extraconjugal da esposa.

Considerado o pivô da separação, Gilson passou a sofrer ataques nas redes sociais, afirmou defesa. "Estão manipulando, acabando com a vida de um jovem que vive de trabalho com a saúde. Musculação é uma coisa muito séria. Ele trabalha em academia. Ele é profissional. As pessoas estão manipulando as informações. Ele tá sendo atacado, ameaçado."