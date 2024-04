MC Daniel: fã vence rifa, não recebe prêmio e vai à Justiça cobrar 200 mil

Fã de MC Daniel afirma que venceu uma rifa anunciada pelo cantor, em dezembro de 2023, mas nunca recebeu o prêmio de R$ 200 mil.

Eu fiquei louca. Quase tive um treco do coração a hora que vi [que ganhei]. Eu tentei entrar em contato com ele, tentei com a mãe dele, com a equipe, com todo mundo. Vi que não ia conseguir, aí decidi entrar com o processo. Fã de MC Daniel

O que aconteceu

Anúncio compartilhado pelo músico tinha como prêmio principal uma carreta com dez carros e outro de R$ 200 mil. Vídeo foi publicado pelo artista no dia 11 de dezembro de 2023, mas foi apagado.

Eu vou te entregar a carreta natalina do Fafá, fechou? Dez carros para você. Não é um, não é dois, não é três, não é quatro, não é cinco (sic). São dez, fechou? Pra você passar o final de ano roncando. MC Daniel

Fã acredita que o cantor foi usado por alguém mal-intencionado. "[MC Daniel] é uma pessoa que aparenta ser muito boa. Porém, eu acho que o pessoal com quem ele se envolveu para fazer a rifa não era de boa-fé."

Procurada por Splash, a equipe de MC Daniel não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Fã alega que foi agredido em show

Lollapalooza 2024: MC Daniel se apresentou no Palco Alternativo Imagem: Nathalia/Divulgação

Não é a primeira vez que o artista é processado por um fã. Um menor pede uma indenização de R$ 91 mil por danos morais. Ele afirma que foi agredido por seguranças em um show do artista em setembro de 2022, na cidade de Ourinhos (SP).

Fã alega ter comparecido ao evento com a expectativa de tirar uma foto com o ídolo. Durante o show, quando se aproximou do palco, ele diz que se emocionou e tentou subir para tirar uma foto com o cantor.

Ele afirma que foi interceptado com "violência excessiva" pelos seguranças do artista, sendo empurrado agressivamente de volta para a pista. O jovem conta que teria feito um "sinal de paz" e indicado que queria apenas uma foto.

Após o show, o menor diz que ainda foi ao hotel do cantor com amigos que pretendiam conhecê-lo. E que foi acusado pelo cantor de tentar agredi-lo, sendo exposto em filmagens "divulgadas de forma sensacionalista por estímulo do Mc Daniel".

Ocorre que, no dia da apresentação, Mc Daniel divulgou em seus stories no Instagram vídeos do momento que o menor tentou subir no palco e, posteriormente, sua ida ao hotel para pedir uma foto. Nessas postagens, o artista diz que o fã queria "arrumar briga".