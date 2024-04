Para rir, chorar e aprender: listamos filmes e séries para ver na gravidez

Roteiros que abordam a gravidez de forma leve, documentários que ajudam na escolha do parto, narrativas que fazem o coração ficar mais quentinho, séries que deixam todas as transformações gestacionais mais leves (e até cômicas), essas são as características dos vídeos que entraram para coleção selecionada por Universa para o período da gestação.

Assim como selecionamos os livros mais indicados para mães, agora é a vez de apertar o play: da importância de amizades adultas quando se tem filhos às dificuldades nos relacionamentos antes, durante ou depois da gestação, há opções para todos os gostos. E não, não é apenas sobre maternidade, mas todas as recomendações - de alguma forma - trazem assuntos interessantes para essa fase.

Séries para rir e emocionar: Workin Moms

Catherine Reitman na série Supermães Imagem: Divulgação/Netflix

Comédia leve, daquelas para esvaziar a cabeça e pensar sobre dilemas maternos que aparecem com o tempo. Na série canadense, quatro mães na faixa dos 30 e poucos anos precisam conciliar filhos, chefes, amor e a agitada vida em Toronto. Disponível na Netflix, promete nos fazer rir e refletir sobre quantas mulheres uma mesma mãe precisa ser para dar conta das exigências da sociedade atual, em um retrato real e até hilário da maternidade no século XXI. São quatro temporadas, com críticas ácidas, personagens femininas complexas e fortes e um roteiro bem construído.

Trying

Comédia para deixar o coração quentinho. Sobre um casal que deseja um bebê, que não pode ter e, por isso, decide adotar. A primeira temporada estreou em 2020 e tudo indica que deu certo, pois já são três - todas disponíveis pela Apple TV - e a quarta está prevista para ser lançada em 2024. Temperada também com boas doses de drama, a história se passa no Reino Unido, baseada em situações cotidianas de pais de primeira viagem, como o risco de perder o lugar onde moram, relacionamento com amigos e familiares e o acolhimento às crianças.

Turma do peito

Turma do peito, série que você encontra na Netflix Imagem: Divulgação

Uma viagem tragicômica pelo desafio de criar um novo ser sem manual de instruções. A série australiana traz choro, junto com o leite derramado e confronta a romantização da maternidade em sete episódios. Em cada um, aproximadamente 30 minutos de puerpério, rede de apoio, dificuldades na amamentação, noites em claro e do impacto profundo que o bebê causa nas relações familiares, amorosas e na roda de amigos. A série foi exibida originalmente no canal australiano ABC e atualmente figura entre os títulos da Netflix.

Do nada grávida

Durante uma bebedeira, uma especialista em fertilização se insemina com o esperma do ex-namorado. Agora, ela precisa explicar a gravidez e dar um jeito na confusão. Inseminação artificial é o mote da comédia, série dinamarquesa que estreou no catálogo da Netflix em 2022, mas não exatamente o foco central: o enredo traz os conflitos da protagonista que precisa arrumar alguma explicação para sua gestação, reconquistar seu antigo amor e ainda lidar com seus pacientes sob uma nova ótica.

Maid

A história importante que Maid não conta na Netflix Imagem: Reprodução / Internet

Daquelas séries que nos fazem refletir e se emocionar, mostrando Alex, uma mulher que deixa um relacionamento abusivo e trabalha como faxineira para criar sua filha numa relação de linda conexão entre elas. Disponível na Netflix desde 2021, é uma narrativa para lá de real: mostra, por exemplo, como o sistema público de assistência, apesar de válido, é burocrático. Alex entra e sai de instituições, vive preenchendo formulários e ainda precisa trabalhar para oferecer o mínimo para ela e a filha. Uma trama que chega a ser chocante, mas necessária, trazendo ainda o abuso geracional e a força admirável que alguém precisa para quebrar o ciclo. Uma temporada apenas e vale a pena.

Amigos da Faculdade

Traz à tona alguns conflitos interessantes para quem tem ou não filhos através do reencontro de amigos 20 anos depois da graduação, que descobrem que o amor não ficou mais fácil com a idade. Boa escolha dentro da Netflix - para sair um pouco do foco da maternagem, mas nem por isso deixar de se deliciar e refletir sobre as decisões que tomamos na vida, as feridas no ego que precisamos curar e as relações que nos trazem de volta à jovialidade. Um dos pontos altos é a tentativa de engravidar de uma das personagens e os percalços de seu casamento.

Filmes para colocar os pés para cima: Plano B

Cena do filme 'Plano B' Imagem: Divulgação

Com Jennifer Lopez no papel de Zoe, que está cansada de aguardar pelo homem certo, elabora um plano, faz inseminação artificial e é surpreendida com a possibilidade de um relacionamento. O filme, de 2010, voltou com tudo e é um dos mais assistidos na Netflix - podendo ser encontrado também nos streamings Amazon Prime Video, Globo Play, Google Play e Telecine. De tom leve, romântico e ao mesmo tempo realista, essa comédia é mesmo apaixonante. Uma curiosidade que contém spoiler? Jennifer Lopez sentiu-se atraída pelo roteiro e pela protagonista logo de cara, porque tinha acabado de passar pela gravidez de seus filhos gêmeos, nascidos em 2008.

Mais uma chance

Eles querem muito um filho, mas, aos 40 e tantos, não conseguem, e a chegada da sobrinha traz esperanças. Uma mistura interessante que traz a história de uma autora que se submete a várias fertilizações, o relacionamento dela com o marido que acaba ficando abalado com as tentativas frustradas e uma fácil identificação com os personagens e suas fragilidades humanas. Um pequeno grande filme escondido no catálogo da Netflix.

Como seria se?

Um teste de gravidez e a história dividida em dois universos paralelos: um com o positivo e outro depois do negativo. Ótimo filme para refletir sobre escolhas, relacionamentos e carreira. Uma narrativa real que traz como principais temas a maternidade e a realização profissional, com o pano de fundo da maturidade e através de um multiverso da felicidade. As histórias vão se desenrolando simultaneamente, alternando entre uma realidade e outra e nos fazendo pensar. Disponível na Netflix.

Ligeiramente grávidos

O filme 'Ligeiramente Grávidos', com Katherine Heigl, é um dos muitos que têm cenas de parto Imagem: Universal Studios/BBC Mundo

Uma jornalista de sucesso e um grande obstáculo; uma noite amorosa com Ben, um rapaz irresponsável que ela conheceu em um bar, e o resultado?positivo. Uma história bem-humorada que mostra o desafio da parentalidade não planejada, especialmente quando mãe e pai são completamente diferentes, sem perder de vista a descoberta de como tudo pode ser mais simples do que insistimos em pensar. Nos streamings Apple TV, Amazon Prime Video e Google Play.

O que esperar quando se está esperando

A jornada da maternidade contada em histórias de casais que acontecem simultaneamente. Baseado no livro de mesmo nome, o filme não é um guia recheado de informações, mas sim um leque de cenas cômicas e dramáticas pelas quais podemos aprender e refletir sobre dilemas e todas as possíveis sensações e experiências pelas quais uma mãe pode passar durante sua gravidez. Uma boa maneira para entender essa deliciosa complexidade, diga-se de passagem. Apesar do grande número de personagens e tramas, o roteiro consegue se manter leve e amarrar todas as histórias de maneira convincente - apontando situações diferentes como gravidez de gêmeos, aborto espontâneo, gravidez não planejada, adoção, fertilização, problemas durante a gestação, parto e diferença de idade entre as mães e pais. Você pode encontrar na Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play e Star+.

Documentários para pensar: O começo da vida

Interessante e inspirador, é um documentário que nos convida a repensar os cuidados com os primeiros anos de vida, que definem tanto o presente quanto o futuro da humanidade. Na Apple TV, a obra se propõe a quebrar preconceitos, resgatando por exemplo frases ditas no cotidiano, como "bebês são muito desatentos" e as respondendo com falas de profissionais da área - de professores de Harvard a representantes de ONGs - nos fazendo entender como bebês são uma máquina de aprendizado. A partir daí, adentramos na discussão sobre o papel dos pais no desenvolvimento dos filhos e no gosto que os pequeninos têm em desbravar o mundo. O recado é simples: você não está criando um filho, está criando uma nova humanidade.

O renascimento do parto

Um documentário sobre o alarmante número de cesarianas e partos com intervenções traumáticas, nos faz refletir e querer transformar. Mas não é "só" sobre isso, é muito mais. O primeiro filme traz conceitos essenciais, um deles o parto humanizado, que não é necessariamente um parto em casa ou na água - mas sim um parto em que as escolhas da mãe são respeitadas. Isso tudo foi no primeiro "O Renascimento do Parto", que estreou em 2013: agora tem mais dois outros filmes da trilogia, que estrearam em 2018. "O Renascimento do Parto 2" trata principalmente de violência obstétrica, enquanto o terceiro filme vem para provocar um pouco mais e reforçar tudo o que os outros mostraram: você vai ver sobre parto orgástico e exemplos de boas práticas no nascimento na Nova Zelândia (onde o movimento pelo parto humanizado resgatou a autonomia das mulheres), na Holanda e também no Brasil.