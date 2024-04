Daniel e Paula dão atestado de burrice e levam rasteira em investigação

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (23), Daniel pede que Yvone descubra a senha do carro de Olavo na firma de rastreamento. Alice se depara com Bebel no hotel Duvivier e descobre que ela irá revelar os segredos de Olavo.

Alice chama funcionários para impedir a entrada de Bebel na reunião. Fred chega para ajudar Alice. Bebel desmaia durante a discussão e é levada para a sala de Fred. Lutero e Xavier indicam Olavo para diretor de operações. Bebel diz a Fred que desistiu de se vingar de Olavo.

Ivan fica atônito quando Bebel diz que não fez nada contra Olavo. Daniel descobre onde o carro de Olavo esteve na hora da morte de Taís. Camila e Mateus começam a namorar. Fred conta para Olavo sobre Bebel. Daniel vai ao endereço fornecido pela empresa de rastreamento e se depara com uma oficina.

Daniel pede informações a Sidnei sobre Olavo. Sidnei enfrenta Daniel, mas o executivo leva vantagem. Sidnei informa que Olavo esteve na oficina para verificar se Ivan tinha deixado o carro para desmanche. Fernanda finge estar arrasada com o fim do namoro com Mateus.

Fred começa a suspeitar que Mateus e Camila estão juntos. Eloísa pede a Celeste para não contar ao delegado que esteve perto da casa de Paula no dia da morte de Taís. Eloísa mente em seu depoimento. Daniel e Paula descartam Olavo como assassino e decidem investigar Antenor.

Hélio diz que seus principais suspeitos são Daniel, Paula e Antenor, mas que também vai investigar Marion e Eloísa. Bebel diz a Olavo que desistiu de entregá-lo porque o ama. Olavo confessa que a ama também. Os dois se beijam.