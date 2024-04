Paraíso Tropical: confira os resumos dos capítulos da semana (22 a 26/4)

A novela 'Paraíso Tropical', de Gilberto Braga, entra na reta final de sua reprise no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Confira o resumo dos capítulos desta semana abaixo.

Segunda-feira, 22 de abril

Antenor vai embora, humilhado. Hélio continua suspeitando de Paula. Ivan pede ajuda a Tatiana para recuperar algo que deixou em seu apartamento. Tatiana comenta que Bebel está com raiva de Olavo. Neli apoia Camila, mesmo quando ela conta que beijou Mateus. Gustavo diz a Gilda que eles podem fazer uma cerimônia religiosa, pois com Dinorá ele só se casou no civil. Dinorá fica triste com a notícia. Antenor contrata Ismael. Olavo promete dinheiro a Ismael. Joana entrega o dinheiro a Cadelão. Cássio a encontra e ela acaba contando a verdade. Cássio a abraça e exige que ela nunca mais lhe esconda nada.· Ivan pede que Bebel se alie a ele para derrubar Olavo. Paula se revolta ao ver a manchete do jornal apontando-a como culpada pela morte da irmã. Ivan diz a Bebel que Olavo estava por trás do golpe em Marapuã. Cássio convida Joana para morar com ele. Marion agradece a Ademar. A imprensa faz plantão na portaria e impede Paula de sair. Ivan combina com Bebel para ela entrar na reunião dos acionistas e derrubar Olavo. Ismael finge ser humilde para conquistar Cristina e Sérgio. Ivan pega o dinheiro da venda do táxi. Antenor depõe e diz que não matou Taís, embora não tenha álibi. Hélio fica cético quando Daniel conta sobre o desvio de dinheiro, que poderia ser um motivo para Olavo matar Taís. Olavo ironiza o depoimento de Daniel e diz que tem álibi. Mateus e Camila se encontram e acabam se beijando. Daniel pede ajuda a Vidal para investigar o álibi de Olavo no momento da morte de Taís. Ismael faz perguntas sobre Lúcia e Daniel para Cristina e Sérgio Otávio. Vidal descobre que o carro de Olavo tem rastreador e avisa Daniel.

Terça-feira, 23 de abril

Daniel pede que Yvone descubra a senha do carro de Olavo na firma de rastreamento. Alice se depara com Bebel no hotel Duvivier e descobre que ela irá revelar os segredos de Olavo. Alice chama funcionários para impedir a entrada de Bebel na reunião. Fred chega para ajudar Alice. Bebel desmaia durante a discussão e é levada para a sala de Fred. Lutero e Xavier indicam Olavo para diretor de operações. Bebel diz a Fred que desistiu de se vingar de Olavo. Ivan fica atônito quando Bebel diz que não fez nada contra Olavo. Daniel descobre onde o carro de Olavo esteve na hora da morte de Taís. Camila e Mateus começam a namorar. Fred conta para Olavo sobre Bebel.· Daniel vai ao endereço fornecido pela empresa de rastreamento e se depara com uma oficina. Daniel pede informações a Sidnei sobre Olavo. Sidnei enfrenta Daniel, mas o executivo leva vantagem. Sidnei informa que Olavo esteve na oficina para verificar se Ivan tinha deixado o carro para desmanche. Fernanda finge estar arrasada com o fim do namoro com Mateus. Fred começa a suspeitar que Mateus e Camila estão juntos. Eloísa pede a Celeste para não contar ao delegado que esteve perto da casa de Paula no dia da morte de Taís. Eloísa mente em seu depoimento. · Daniel e Paula descartam Olavo como assassino e decidem investigar Antenor. Hélio diz que seus principais suspeitos são Daniel, Paula e Antenor, mas que também vai investigar Marion e Eloísa.· Bebel diz a Olavo que desistiu de entregá-lo porque o ama. Olavo confessa que a ama também. Os dois se beijam.

Quarta-feira, 24 de abril

Olavo diz a Bebel que ela não volta mais para o calçadão, mas ressalta que ninguém pode saber que eles estão juntos, nem mesmo Jáder. Marion e Ivan se acusam mutuamente pelo assassinato de Taís. Marion manda Ivan dar o dinheiro do táxi que vendeu para ajudar nas despesas e para tirar seu solitário do penhor. Fernanda diz a Fred que sempre o amou. Fred fica furioso e a expulsa de casa quando ela confirma que se aproximou de Mateus para ele voltar com Camila. Fred fica arrasado ao ver Camila e Mateus juntos. Olavo planeja dar um herdeiro para Antenor. Bebel acha o plano arriscado. Antenor insiste para Lúcia ouvi-lo. Bebel consegue se esconder e sair sem ser vista por Alice. Antenor diz a Lúcia que tem consciência do erro que cometeu, mas garante que não sabia o que era um verdadeiro amor até conhecê-la. Lúcia não aceita a justificativa de Antenor e vai embora. Fred pede desculpas a Camila por não ter acreditado nela. Camila dá um tapa em Fernanda e a acusa de não ter caráter. Bebel confirma que está grávida e Olavo diz que ela precisa passar a noite com Antenor para que ele pense que o filho é dele.· Antenor, desolado, conversa com Lutero e Olavo no bar do hotel e exagera nos drinques. Bebel chega sensual. Olavo tenta aproveitar o estado de embriaguez de Antenor para aproximá-lo de Bebel. Daniel se surpreende ao ver o estado de Antenor.

Quinta-feira, 25 de abril

Vidal e Daniel sugerem levar Antenor embora, mas ele reage. Bebel se aproxima de Antenor e ele a convida para um drinque. Antenor leva Bebel para o quarto. Antenor, em Paraty, marca um encontro com Daniel e resolve pegar a estrada de volta para o Rio mesmo debaixo de um temporal. Nereu se preocupa com a chuva e com o fato de Antenor ter esquecido os documentos e o celular. Cai uma barreira, Antenor decide pegar uma estrada vizinha e atropela um animal. O guarda tenta impedir que ele prossiga e Antenor oferece-lhe dinheiro para liberá-lo. Antenor é preso. Cássio incentiva Joana a se entender com Neli. Antenor tenta se explicar para o delegado Hamilton, que não mostra boa vontade. Antenor não encontra ninguém para quem telefonar. O delegado diz que ele tem direito a mais um telefonema e ele decide ligar para Rodrigo. Otília pega o recado e conta para Belisário. Antenor age com arrogância e acaba na cela. Ivan beija Tatiana.· Belisário leva o advogado de Antenor à delegacia. Antenor se surpreende ao ver o pai. Os dois conversam e se reconciliam. Antenor é liberado. Joana conta para Lúcia sobre a prisão de Antenor. Antenor pede perdão a Paula, que aceita. Lúcia se comove ao saber da reconciliação entre Belisário e Antenor. Gilda diz a Gustavo que tem certeza de que o envio do vestido de noiva tingido de preto foi golpe de Dinorá.

Sexta-feira, 26 de abril

Lúcia procura Antenor e pergunta se ele ainda a quer como mãe de seus filhos. Os dois se beijam com paixão. Fred avisa Camila que fará um curso nos Estados Unidos e pede que ela espere um pouco para entrar com o pedido de separação. Antenor e Lúcia recebem Belisário e Virgínia para jantar. Paula e Daniel chegam, para surpresa de Antenor. Daniel e Antenor, após uma conversa, fazem as pazes e se abraçam emocionados. Antenor e Lúcia viajam. Depois de três meses, Bebel e Tatiana conversam sobre a gravidez de Bebel. Ivan e Marion discutem e, sem perceber a chegada do delegado Hélio, ele a ameaça dizendo que irá contar tudo o que sabe sobre ela. Marion revela a Hélio que bajulou a mulher de Daniel por interesse profissional e que até Belisário detestava Taís. Joana se surpreende quando é levada a uma floricultura e Cássio diz que comprou para ela de presente. Joana vê Neli do outro lado da rua e ela vai embora ao notar que foi percebida. Joana vai ao apartamento de Neli, lhe dá uma flor e pede que ela volte para a festa. Heitor apresenta Helena a Joana. Fred diz a Camila que não quer se separar dela. Paula se aborrece ao ler no jornal que ela fingiu ser Taís para aterrorizar e se vingar da irmã e tem certeza de que a informante foi Marion. Paula e Daniel dizem a Ademar que Marion era cúmplice de Taís. Daniel segue Ademar e o flagra conversando com Marion. Daniel acusa Marion de estar por trás da campanha de difamação contra Paula. Lúcia diz a Hermínia que não engravidou na viagem como desejava e que ela e Antenor estão pensando em inseminação artificial. Ademar diz a Marion que ela omitiu que era cúmplice de Taís e informa que não irá publicar nada a respeito. Ele avisa, porém, que não quer ser traído de novo. Antenor marca encontro com Marion e a trata de forma severa ao descobrir que ela é a fonte do jornal que está fazendo matérias contra Paula.· Marion reage ameaçando Antenor. A promoter revela ao empresário que conhece seu doleiro e, por isso, sabe mais do que ele está contando ao delegado.

*As informações podem ser modificadas em função da edição da novela.