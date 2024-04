Grindr enfrenta onda de processos por suposta violação de dados

O Grindr, um aplicativo de relacionamento para a comunidade LGBTQIA+, está enfrentando uma onda de processos no Reino Unido por suposto compartilhamento de dados, alguns deles sensíveis, sem a permissão de usuários.

O que aconteceu

Escritório de advocacia em Londres acusa app de violação de dados. A empresa alega que o Grindr forneceu para terceiros informações altamente confidenciais, incluindo o status de HIV e a data para o último teste de HIV realizado, conforme relatou o jornal britânico The Guardian.

Os dados teriam sido compartilhados com duas empresas de publicidade. O escritório diz que o Grindr permitiu o acesso às informações privadas dos usuários do aplicativo, violando assim a lei local, e que essas informações podem ter sido revendidas a outras empresas. O responsável pela ação judicial é o escritório de advocacia Austen Hays.

Até agora, 670 pessoas assinaram a ação. Mas "milhares" de pessoas expressaram interesse em aderir, segundo o escritório. As ações se concentram em períodos anteriores a 3 de abril de 2018 e entre 25 de maio de 2018 e 7 de abril de 2020. Ou seja, novos usuários do app não conseguirão aderir à ação.

Nossos clientes experimentaram uma angústia significativa pelo fato de suas informações altamente confidenciais e privadas serem compartilhadas sem o seu consentimento, e muitos sofreram sentimentos de medo, constrangimento e ansiedade como resultado.

Escritório de advocacia responsável pela ação ao Guardian

"O Grindr deve isso à comunidade LGBTQ+, pois serve para compensar aqueles cujos dados foram comprometidos e sofreram problemas como resultado, e para garantir que todos os seus usuários estejam seguros ao usar o aplicativo, onde quer que estejam, sem medo de que seus dados possam ser roubados ou compartilhada com terceiros", acrescentou.

Grindr se defende. O aplicativo — que se autointitula o maior app de mídia social do mundo para gays, bissexuais, transexuais e queers — disse ao Guardian que responderia vigorosamente à alegação, que, segundo ele, se baseava em uma caracterização incorreta de políticas anteriores.

Estamos comprometidos em proteger os dados de nossos usuários e em cumprir todas as regulamentações de privacidade de dados aplicáveis, inclusive no Reino Unido. Estamos orgulhosos do nosso programa global de privacidade e levamos a privacidade muito a sério. Pretendemos responder vigorosamente a esta afirmação, que parece basear-se numa descaracterização de práticas de há mais de quatro anos, antes do início de 2020.

Grindr em resposta à acusação sobre violação de dados

Condenação na Noruega

Em 2021, autoridades da Noruega anunciaram a aplicação de uma multa de mais de US$ 7 milhões ao Grindr. Na ocasião, punição foi por compartilhar ilegalmente dados pessoais de usuários com terceiros. A multa foi a maior penalidade nesse caso no país escandinavo.

Na ocasião, o Grindr foi acusado de compartilhar coordenadas de GPS, dados de perfis de seus usuários, como idade ou sexo, e o próprio fato de usarem o app, o que dá dicas sobre sua orientação sexual.