Rachel diz estar 'aberta a críticas' em reality da Record: 'Quero respeito'

Rachel Sheherazade, 50, vai estrear como apresentadora na Record na próxima segunda-feira (22), em A Grande Conquista 2. A chance após a expulsão de A Fazenda 15 é uma mudança radical do jornalismo para o entretenimento e ela se diz preparada para o novo desafio.

Carelli chegou pra mim e disse: 'Te tirei de um reality show e vou e colocar em outro'. Fiz um piloto, fui aprovada e fiquei pisando nas nuvens... Acho que sou a primeira e única apresentadora de reality show que é egressa de reality show. Passei pelas dores, alegrias, passei por quase tudo.

Rachel Sheherazade, em coletiva de imprensa na Record

Conhecida por posicionamentos fortes, Sheherazade ficou marcada em A Fazenda 15 por confrontar seus rivais de jogo e não deixou barato no enfrentamento dos haters no pós-reality show. Agora como apresentadora, ela se diz aberta a receber críticas, mas não deixará que as palavras ultrapassem os limites do respeito.

"Eu sempre estive pronta pra crítica. Estou há 24 anos na televisão aberta pra todo tipo de crítica, positiva ou negativa. Acho que isso faz parte de qualquer profissional que quer crescer ouvindo o que há de bom no trabalho dele e o que poderia mudar no trabalho dele", disse.

O que não aceito e jamais aceitaria são imputações criminosas, isso não. Pra imputações criminosas, eu tenho o block, o processo penal. Enfim, estou aberta a críticas e ouvir todo tipo de opiniões a meu respeito como apresentadora. Ali está em xeque a minha apresentação, condução do programa e isso vou receber com todo o respeito, da mesma forma que trato os meus colegas jornalistas, todos os profissionais da imprensa e da comunicação. Eu trato com respeito e peço para ser tratada com igual respeito. Assim que as coisas devem caminhar, como uma sociedade civilizada

Rachel Sheherazade

Rachel ficou conhecida no Brasil como apresentadora do SBT Notícias entre os anos de 2011 e 2020. Ela contou que já cogitava uma mudança de rumos na carreira, mas não esperava que seria à frente de um reality show.

"Eu já pensava em fazer essa transição de carreira do jornalismo para algo mais leve, mas jamais imaginei que eu pudesse apresentar um reality show, até porque eu não assistia. Comecei a assistir reality show quando fui convidada para A Fazenda. Aí, eu maratonei a 12, 13 e 14 para poder me preparar e saber onde eu tava entrando, mas jamais imaginei que estaria apresentando um programa desse"

Aos risos, ela classificou a chance no reality show da Record como a sua "grande conquista" pessoal.

Imaginava o prêmio da Fazenda, né? Eu sonhei muito com o prêmio da Fazenda, mas eu jamais imaginei que eu poderia, hoje, ser uma apresentadora da Rede Record depois de ter passado, desde o passeio, depois de ter passado pela Fazenda. É uma grande conquista pra mim e minha carreira.

Rachel Sheherazade

Como funciona A Grande Conquista?

A Grande Conquista 2 é um reality show de confinamento dividido em duas etapas. Na primeira fase, 100 participantes, mesclando famosos e anônimos, entram numa vila para buscar sobrevida no jogo.

Por meio de provas, os vileiros são divididos em três casas (laranja, azul e verde). Ao longo de 19 dias, eles irão enfrentar provas e diversos perrengues para convencer o público que merecem uma Mansão — a segunda etapa do reality show.

Dos 100 nomes, o público terá 5 zonas de risco (dinâmica de eliminação) para definir 20 participantes para a segunda fase de A Grande Conquista 2. Eles serão levados para a Mansão para disputar o prêmio de R$ 1 milhão.

Mesmo confinados em uma casa luxuosa, os participantes vão encarar Provas da Virada, lavagem de roupa suja em atividades de apontamento, festas e votações semanalmente. No final, apenas um participante será escolhido pelo público para vencer o reality show.