Com maiô cavado, Deborah Secco empina bumbum e curte férias na praia

Deborah Secco, 44, chamou a atenção ao empinar o bumbum com um maiô cavado nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz viajou com a filha, Maria Flor, para curtir as férias neste domingo (21). Elas foram para Fernando de Noronha e se hospedaram na Pousada Teju-Açu Noronha.

No Instagram, a famosa mostrou a recepção no local. Nos stories, compartilhou com os seguidores o banquete que recebeu, com açaí, bolo, queijos, frutas e suco.

Ela também aproveitou a praia. Em outro clique, Deborah Secco exibiu seu maiô cavado, empinou o bumbum e disparou: "Oi, paraíso! Estava com saudade".