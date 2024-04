Presidente de Taiwan parabeniza drag queen do país por vencer reality show

Taipé (Reuters) - A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, parabenizou neste sábado a drag queen taiwanesa Nymphia Wind por vencer o reality show RuPaul's Drag Race, tendo se tornado a primeira pessoa do Leste Asiático a obter esse feito.

Tsai e a sua legenda, o Partido Democrático Progressista, são consideradas aliadas dos direitos da comunidade LGBTQ+ e transformaram a ilha em um bastião dos valores liberais. Em 2019, Taiwan legalizou o casamento de pessoas do mesmo sexo, tendo sido o primeiro país da Ásia a aprovar tal política.

“Parabéns para você, Nymphia Wind, por ser tão talentosa na difícil arte de ser drag, e por ser a primeira taiwanesa a ir ao palco e vencer o RuPaul's Drag Race”, escreveu Tsai, em inglês, na rede social Instagram. “Após ser coroada rainha, você afirmou ‘Taiwan, isto é para você’. Taiwan te agradece por viver tão destemidamente.”

A capital de Taiwan, Taipei, recebe todo mês de outubro a maior parada do orgulho LGBTQ+ do Leste Asiático. No ano passado, o vice-presidente, Lai Ching-te, que venceu as eleições em janeiro para ser o próximo presidente do país, participou do evento e se tornou a autoridade de governo mais sênior a participar do evento.

(Por Ben Blanchard)