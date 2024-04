Após desabafo sobre Davi, famosos aconselham Mani Rego: 'Tenha cuidado'

O desabafo de Mani Rego sobre a relação com Davi sensibilizou muitos famosos. Carolina Dieckmann, Gil do Vigor e Barbara Reis foram alguns dos nomes que ofereceram apoia à empreendedora.

O que aconteceu

Na noite deste sábado (20), Mani quebrou o silêncio sobre as especulações a respeito dela e Davi Britto. Em um post no Instagram, ela alegou estar sendo tratada como um mero 'produto', e demonstrou indignação pelas várias formas que o brother a tratou durante as entrevistas.

Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos [...] ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas? E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar, Mani Rego.

Carolina Dieckmann, que foi uma das grandes torcedoras de Davi no BBB 24 e o defendeu em diferentes ocasiões, fez questão de prestar apoio à Mani. "Um beijo imenso em você", escreveu a atriz.

Gil do Vigor desejou força à empreendedora, enquanto a atriz Barbara Reis mandou 'um abraço forte'. "Toda a minha solidariedade a você. Não deve está sendo fácil", comentou Emanuelle Araújo. "Você é incrível, estamos com você", afirmou Deolane Bezerra.

Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, também comentou no post de Mani. "Você é maravilhosa Mani. Todo amor do mundo pra você!", disse. Carla Perez publicou um texto para incentivar e aconselhar Mani sobre esse momento lidando com a fama.

VOCÊ É MAIS QUE CAMPEÃ! NÓS TE AMAMOS! Só tenha cuidado, é muuuuuuuita gente nesse momento se intrometendo, julgando, cobrando e colocando tanto você quanto ele nessa triste situação. Só quem vive, sabe. Falo isso com propriedade, pois já passei algumas vezes por isso. Quem manda nesse mundo é o EGO e a VAIDADE, e temos que dominá-los. Estamos torcendo e orando, Carla Perez.

Crise pós-BBB 24

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se encontrar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como 'sua mulher'.

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, status que também já não é mostrado em sua bio atualmente. Na noite desta sexta, Davi fez uma live indignado com notícias relatando que o relacionamento dele com Rego tinha chegado ao fim, e ele já estava no processo para fazer a divisão de bens que ela têm direito.

Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos, Davi

Durante sua participação ao vivo no programa 'É de Casa' hoje, Davi voltou a falar sobre a relação e afirmou que ele e Mani continuavam casados. "Continuo, sim, [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega", começou.