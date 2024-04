Andressa Urach mostra resultado após cirurgia para retirar costelas

Andressa Urach, 36, mostrou o resultado da cirurgia que fez para retirar duas costelas.

O que aconteceu

Em um vídeo, a atriz pornô comemorou o resultado após 36 dias da cirurgia.

Amei o resultado da minha cirurgia de retirada das costelas, a lipo argo e o 1 litro silicone em cada peito. Andressa Urach

Nas imagens, ela aparecendo dando close nos seios e na cinturinha fina e avisa que o inchaço nos seus "vai diminuir mais"

No início de março, Andressa Urah surpreendeu ao mostrar a imagem das costelas retiradas. "Que lindas minhas costelinhas."

Urach fez as mudanças pensando no seu conteúdo adulto. "Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos."