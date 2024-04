Atriz do momento, Sydney Sweeney surge como pirata sexy em minifantasia

Sydney Sweeney, 26, compartilhou alguns momentos de um passeio em alto-mar vestida como corsário.

O que aconteceu

A atriz do momento, que estrelou seis grandes filmes nos últimos dois anos, e seus amigos se caracterizaram de piratas para curtir a viagem embarcados, com diversos cliques pendurada no mastro e na borda do barco.

Sydney elegeu uma fantasia sensual com um corpete decotado em um mini vestido em camadas, além de completar o visual sedutor com meia rendada translúcida e liga de perna, tudo às vistas devido a minisaia. Como uma boa pirata, ela usou um chapéu e uma espada pendurada na cintura.

Em um registro no karaokê com uma amiga, ela canta "Unwritten" da artista Natasha Bedingfield, música-tema do filme "Todo mundo menos você", estrelado por Sydney. "Qual é a carta favorita dos piratas?", escreveu a queridinha de Hollywood na legenda, fazendo referência à canção interpretada no vídeo.