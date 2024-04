Rock in Rio anuncia Belo, Xande de Pilares, Pocah e Karol G; veja lista de atrações confirmadas

O Rock in Rio 2024, que ocorrerá entre 13 e 22 de setembro no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, anunciou novos artistas para seu line-up de 40 anos.

Karol G, cantora colombiana de hits como Tusa e Bichota e do premiado álbum Mañana Será Bonito, estreará no festival no dia 20 de setembro. O Espaço Favela receberá Xande de Pilares como embaixador no dia 19; Dennis DJ no dia 14; Pocah no dia 20; e Belo encerrando o festival no dia 22.

Entre os artistas internacionais já confirmados para a edição de 2024 estão Akon, 21 Savage, Travis Scott, Katy Perry, NE-YO, Shawn Mendes, Mariah Carey, Gloria Gaynor, Ed Sheeran, Charlie Puth, Tyla e Joss Stone. Os destaques nacionais incluem nomes como Ivete Sangalo, NX Zero, Jão, IZA, Luedji Luna, Xênia França, e Tassia Reis. Outros nomes confirmados são MC Cabelinho, Orochi, Chefin, Veigh, Kayblack, Funk Orquestra, MC Daniel, Rebecca, MC Soffia e DJ Snake. O DJ Deadmau5 também é esperado como headliner no palco New Dance Order.

Além dos shows, o Rock in Rio introduzirá inovações como a expansão do Palco Mundo e a remodelação do Palco Sunset, garantindo melhor visibilidade para todos os espectadores. A nova área Global Village representará diferentes culturas mundiais.

O festival também apresentará o musical Sonhos, Lama e Rock and Roll, que destaca a história do Rock in Rio ao longo das quatro décadas.

As vendas gerais de ingressos começarão em 23 de maio às 19h, disponíveis exclusivamente através do site da Ticketmaster. Os preços são de R$ 795 para inteira e R$ 397,50 para meia-entrada, com detalhes adicionais disponíveis no site oficial do evento.