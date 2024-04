Atleta e influenciador fitness: quem é o suposto affair de Gracyanne

Após o fim do casamento de Gracyanne e Belo vir à tona, a modelo confessou que viveu um romance com outro homem.

Quem seria o affair de Gracyanne?

No entanto, Gracyanne afirmou que o relacionamento aconteceu quando eles já estavam separados.

Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro).

A pessoa apontada como affair de Gracyanne seria o personal trainer Gilson de Oliveira. A modelo, porém, não confirmou a informação.

Gilson se dedica à vida fitness e é vencedor de concursos. Ele foi Campeão Overall na categoria Men's Physique Hard da Brasil Fisiculturismo (Braff) em 2024. "Abençoa-me, Senhor, meu Deus! Como diz meu coach e amigo Felipe Alecrim: o difícil não é ser campeão, é se manter campeão! Campeão luta todos os dias para vencer a própria mente", comemorou Gilson, em post anunciando a vitória.

O atleta ainda atua como influenciador nas redes sociais. Ele possui atualmente 15 mil seguidores no Instagram, onde faz publicações sobre saúde, emagrecimento e fortalecimento muscular, além de divulgar sua própria evolução nas atividades físicas e sua vida pessoal no Rio de Janeiro, onde mora.

Gilson chegou a aparecer com Gracyanne em seu perfil. O personal exibiu o treino da musa fitness em alguns vídeos e chegou a fazer uma publicação de um momento em que se exercitaram juntos. "Treinão de ombro com a melhor. Só ela não faz cara de desespero mesmo", brincou. Eles ainda aparecem juntos em outras filmagens divertidas seguindo tendências das redes sociais.