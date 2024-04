Fãs descobrem cancelamento do show do Rei na porta: 'Coisa mais malfeita'

Alguns fãs se arrumaram e descobriram apenas na porta que o show de Roberto Carlos, que aconteceria no Pacaembu nesta sexta-feira (19), em São Paulo, foi cancelado. A Splash, eles relataram a decepção com o ocorrido.

O que aconteceu

A atriz e professora de artes Valdenice Souza, que diz ter "50 anos e tralalá", contou que soube do cancelamento quando chegou ao local. "Primeira vez que vim assistir ao show dele, trouxe a minhã mãe, de 86 anos, que o sonho dela era conhecer ele. Estamos contando com isso desde quando recebemos o convite de presente, há um mês, chegamos aqui e está cancelado. Vim confirmar porque não acreditei", revelou.

Ela levou a mãe, Alzira, para a apresentação e reforçou que ela estava incrédula com o cancelamento. "Ela não está acreditando, ela está esperando eu chegar para falar: 'é verdade'. Agora que me confirmaram... estou meio que não pisando no chão, porque não estou acreditando", pontuou.

Cancelou o show de um rei na hora, nem com um dia de antecedência. Que coisa mais malfeita! O que é isso? Onde estamos? (...) A próxima eu já não sei, ela não quer vir.

Valdenice Souza e a mãe, Alzira, ficaram decepcionadas com o cancelamento do show de Roberto Carlos Imagem: Ricardo Pedro Cruz/Splash UOL

A aposentada Sonia Alves, 61, declarou que a organização não a procurou para tratar sobre o evento e que achava que estava tudo indefinido. "Está uma bagunça, uns falam que tem [show], outros falam que não, aí a gente ficou perdido. Já me programei para isso...", indicou.

Após comparecer a vários shows do músico, Adair Ribeiro, 70, comentou sobre o impasse no estabelecimento. A aposentada contou como foram passadas as informações.

O Bombeiro não aprovou, a prefeitura aprovou, depois desaprovou, e que a gente ficou sabendo mesmo aqui pode não ter o show agora há pouco. Falaram que até concretizar a porta do Pacaembu, para ninguém entrar. Mas isso a gente já esperava, porque está em reforma faz tempo, a gente achava que não ia dar tempo de ficar pronto, passou na televisão (...). A gente pagou caro esse show e aquela expectativa... a organização está teimando que vai ter, eu não sou louca de entrar lá dentro.

A também aposentada Dirce Fiorito, 67, desabafou sobre o sentimento com a indefinição da apresentação. "É complicado, porque a gente fica com expectativa. Se eles resolveram assim, fazer o quê? Pior é que tem gente que vem de longe, aí vão chegar com o show cancelado, é trite!", opinou.

Sonia Alves, Adair Ribeiro e Dirce Fiorito reclamaram do cancelamento do show de Roberto Carlos Imagem: Ricardo Pedro Cruz/Splash UOL

Nicolas Messias, 19, levou a avó Hermelinda, 69, para realizar o seu sonho de ver o show do Rei. "Era o meu sonho. Não, ainda vai ser realizado. Fiquei um pouquinho triste, mas bola para frente", garantiu ela.

"Chega a ser frustrante, show cancelado, não avisam antes. A gente cria toda uma expectativa, se arruma. Enfim, chega aqui e dá de cara com a notícia", afirmou Nicolas.

Nicolas Messias tentou realizar o sonho da avó, Hermelinda, no show de Roberto Carlos Imagem: Ricardo Pedro Cruz/Splash UOL

Maria de Lourdes Almeida, 65, esperou 50 anos para ver Roberto e foi surpreendida pelo filho, Gustavo, com os ingressos. Porém, ela descobriu sobre o cancelamento chegando ao Pacaembu. "Esperei toda a minha vida para ver o show do Roberto", disse ela aos prantos.

Vou realizar o meu sonho de mais de 50 anos, de ver o Roberto de perto. [...] Não foi hoje, infelizmente. Fiquei sabendo agora quando a gente foi entrando que foi cancelado. Falei: 'não, não, não, não é possível.

"Minha mãe é super fã. Desde criança eu escuto o Roberto com elas, minha avó canta, minha avó adora cantar, e aí eu quis fazer surpresa para elas, né? Então eu só avisei: 'dia 19 a gente vai para um lugar legal. Se arruma'. Não falei o que era, aí meu pai me ligou, falou meio-dia, que poderia ser que cancelasse o show. Falei: 'vamos lá, vamos à porta ver o que acontece, né?'. E chega que eu não podia falar para elas. Chegou aqui, infelizmente, essa notícia que não teve o show", disse Gustavo.

Maria Lima, 88, mãe de Lourdes, ressaltou: "Foi o que o Roberto talvez a gente vinha, porque hoje era aniversário dele e ia ter jogo. Mas já falaram que talvez fosse cancelado. Mesmo assim, a senhora veio. Era surpresa para mim, eu não sabia. Ele falava: 'sábado vocês não vão saber'. Eu digo, eu vou saber sexta-feira ainda".

Gustavo fez surpresa à mãe, Maria de Lourdes, e à avó, Maria Lima, com show de Roberto Carlos Imagem: Bruna Gavioli/Splash UOL

Andréa Perrone, 53, criticou a organização do evento e garantiu que Roberto nunca colocaria os fãs em perigo. "Talvez quem que vendeu as coisas, que planejou esse evento é que teria que ter um pouquinho mais de cuidado para ver se tinha liberação. Acho que pode ser visto como um desrespeito com o artista, com o público. Ainda mais Roberto Carlos, ele não ia colocar os fãs dele a esse ponto, a essa exposição, é um risco para todos", reforçou.

Andréa Perrone alertou sobre os cuidados e riscos no show de Roberto Carlos Imagem: Bruna Gavioli/Splash UOL

Maria Solange, 58, não escondeu sua decepção e citou os gastos com o show. "É, eu estava vindo para cá e descobri que não ia ter o show do Roberto. Acho uma falta de consideração muito grande. Porque nós pagamos caro, é roupa, é tudo, para chegar aqui e está essa palhaçada. Decepção me define", detalhou.

Show cancelado no Pacaembu

Depois de uma queda de braço entre prefeitura e organização por problemas de segurança, a concessionária confirmou que o evento não vai acontecer. "A Concessionária Allegra Pacaembu e a Four Even, no intuito de cumprir as determinações da prefeitura de São Paulo, informam que o show que seria realizado na data de hoje, 19 de abril de 2024, com o cantor Roberto Carlos, não será realizado. Mais informações sobre uma eventual nova data para o show, serão disponibilizadas nos canais oficiais da produtora do evento e da concessionária", informaram em nota.

A prefeitura chegou a ir ao estádio para interditá-lo após a insistência da empresa em manter o show, mesmo com veto. A assessoria do cantor ainda não se manifestou.

O Procon-Sp indicou que o consumidor pode pedir ressarcimento pelas inseguranças com a realização ou não do show de Roberto Carlos. "Em função de consultas relacionadas à falta de definição em relação ao evento. Não havendo aval das autoridades, mesmo que o show aconteça, o consumidor pode pedir reembolso, uma vez que ele não é obrigado a colocar em risco sua segurança", esclareceu.

Falhas de segurança citadas pelo Corpo de Bombeiros

Casa de bombas de incêndio não estava compartimentada;

Não havia dados de vazão e pressão das bombas de hidrante e chuveiros automáticos;

O sistema de hidrantes estava despressurizado;

As caixas de elevadores estão abertas, não foram instalados e não estão compartimentados;

Havia rotas de fuga obstruídas por andaimes instalados no piso de descarga;

Os sistemas de ventilação e extração de fumaça não foram instalados;

Os dutos de ventilação não estavam instalados;

As portas de corta-fogo previstas em projeto não estavam instaladas.