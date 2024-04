'Achei que tinha sido hackeado': WhatsApp troca de cor e assusta usuários

O WhatsApp mudou de cor aí? O aplicativo de mensagens da Meta surpreendeu algumas pessoas ao promover mudanças na sua interface.

No Android, muitos se chocaram ao ver que o app perdeu tons de verde e embranqueceu, num visual mais "clean". Já no iPhone, as notificações e botões que antes eram azuis, como o aviãozinho para enviar uma mensagem e a lixeira para descartar um áudio, passaram a ser verdes.

Além disso, textos que antes tinham apenas caixa baixa, como "online" e "digitando", passaram a ter a primeira letra em caixa alta, tornando-se "Online" e "Digitando". São mudanças pequenas, mas não passaram despercebidas.

A linha que o WhatsApp parece estar seguindo é de tornar seu design mais minimalista. Também foram alterados alguns tons de cores e até algumas fontes de texto dentro do próprio aplicativo. Confira algumas das reações abaixo:

O tom de verde do whatsapp mudou do nada e tá me incomodando -- ?zabela? (@_zabelices) April 18, 2024

meu whatsapp mudou e eu tomei um susto achando que tinha sido hackeado pic.twitter.com/FchwmTk4on -- lorrany (@lilibetwhstan) April 18, 2024

como pode o novo verde do whatsapp perturbar tanto??? -- ??? (@awamaia) April 18, 2024

Meu WhatsApp mudou a cor das sinalizações pra verde, não gostei, apaguei o app, baixei de novo, estava sem Wi-Fi pra esperar o backup, não esperei, perdi todas as conversas e a sensação é que perdi parte da minha história e tô começando outra agora. Pelo menos voltou pro azul. -- Alinne Fanelli (@alinnefanelli) April 18, 2024

O WhatsApp mudou os sinais azuis para verde (mensagem não lida, botão de enviar mensagem, lixeira de áudio). Tem dois minutos e tô achando esquisito. pic.twitter.com/Fqi9q44jYz -- Lola Ferreira ?? (@lolaferreira) April 18, 2024

o WhatsApp mudou o "digitando" e "online"que eram com a primeira letra minúscula fofa aesthetic pelas aberrações "Digitando" e "Online" estou muito triste tipo ninguém percebeu que assim fica muito mais agressivo e parece que eu tô no trabalho???? Que inferno pic.twitter.com/wnOzip474o -- yuri (@yurifrqm) April 13, 2024

Usuários do iOS reclamando que o WhatsApp está verde.



Usuários do Android reclamando que o WhatsApp está branco.



Mark Zuckerberg: pic.twitter.com/nj0WHxtykr -- Mat! (@mateusix) April 18, 2024

As notificações do meu WhatsApp ficou verde???????? pic.twitter.com/Qz4lYGU2tA -- Iferrdo (@iferrdo) April 18, 2024

Por outro lado, algumas pessoas curtiram a mudança:

Muitos reclamando da atualização do WhatsApp, mas eu gostei -- thay (@booksrink) April 18, 2024

Não mudou nada para você?

Se até agora nada mudou por aí, é possível que aconteça em breve. Mudanças desse tipo estão sendo liberadas de forma gradual e sem alarde pelo WhatsApp.

Uma repórter da equipe de Tilt notou as mudanças há duas semanas. Outra jornalista só passou a visualizá-las ontem (18) após o almoço.