Vício em sexo, mas sem anal e orgia: a vida sexual de Belo e Gracyanne

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após 15 anos. Em todo o período que estiveram juntos, o agora ex-casal costumava movimentar as redes sociais e a imprensa pela parceria e notícias polêmicas sobre supostos calotes, mas também pelas revelações íntimas.

Gracyanne, por exemplo, disse que no casamento não praticava com tanta frequência sexo anal, porque Belo não é muito adepto. Entre outros, estava proibido também ménage — o pagodeiro é ciumento, ressaltou a influenciadora fitness.

Relembre as declarações íntimas do ex-casal

Vício em sexo. Gracyanne Barbosa já declarou publicamente que ela e Belo eram o tipo de casal que curtia fazer sexo todo dia. Em entrevista ao Extra, ela contou que quando não era possível fazer o ato presencial, devido à rotina de shows do cantor, eles faziam amor por telefone.

Somos viciados em sexo. Transamos todos os dias. Quando ele está longe, é por telefone mesmo. Na correria das viagens, uma rapidinha também resolve. Quando o vejo no palco, confesso que ele mexe comigo. Logo que o show termina, estou louca para fazer amor. E é sempre muito bom. Para não cair na rotina, o sex shop ajuda.

Gracyanne Barbosa

Relacionamento aberto? Nem pensar. A influencer disse que trazer outras pessoas para a relação não era opção para os dois, embora ela já tenha vivido essa experiência. "Nunca pensamos em abrir a relação. No nosso atual momento, não caberia. Eu já tive um relacionamento aberto num outro momento da minha vida, mas hoje eu e Belo nos completamos muito. Não tem espaço para um terceiro".

Fetiche por sexo a três não realizado. Em outras entrevistas, a famosa admitiu o desejo de transar com outras duas pessoas ao mesmo tempo, mas esse era um assunto proibido porque Belo "fica bravo só de ouvir a ideia". O pagodeiro rejeitou até mesmo quando ela sugeriu outra mulher no ato. Sem orgia na relação que mantinham.

Sexo a três? Tenho certeza que não vamos fazer. Belo fica bravo só de ouvir a ideia. E olha que eu já disse a ele que pode até ser com outra mulher

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa e Belo Imagem: Reprodução/Instagram

Belo também não é muito fã de sexo anal. Gracyanne curte a prática, mas o pagodeiro tem resistência com a penetração por trás, segundo a própria influenciadora revelou. Posteriormente, Belo se disse surpreso com a repercussão desse assunto e negou que seja totalmente contrário ao anal.

Fiquei surpreso com a polêmica. Claro que curto, mas deixo para momentos especiais. É a cerejo do bolo.

Belo

Sexo em lugares inusitados. O ex-casal já expôs que transaram no avião e até mesmo no camarim de uma emissora de TV. "Depois ficamos com medo de ter câmera. [Também transamos] no banheiro de um avião, na ida de uma viagem para Paris. Eu provoco".

Gracyanne Barbosa e Belo Imagem: Reprodução

Ciúme do vibrador. Belo não lidava muito bem com o vibrador de Gracyanne. Ela classificou o marido como "restrito" no início da relação, e explicou: "Ele era contra entrar em sexshop, contra vibrador. Tinha até mesmo uma espécie de ciúme, sabe? A primeira vez que ele viu meu vibrado ficou p... da vida. Disse que ele então não era o suficiente. Coisa de homem, né?".

Brinquedinhos liberados. As restrições de Belo, no entanto, duraram pouco. Depois de um tempo, o cantor passou a gostar de brinquedinhos na cama e comprava novos para Gracyanne. "Usamos quando estamos empolgados. Acho que os brinquedinhos complementam na cama e ajudam o casal a não cair na rotina", falou ele sobre o assunto. "Ele me mostra as novidades, se libertou e é uma delícia.

Separação

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista de Splash Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Eles ainda seguem vivendo na mesma casa, em que também moram outras pessoas, mas o cantor já prepara a mudança para uma nova residência no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo apuração da coluna, os dois já não usam aliança há alguns meses, e fãs de Belo notaram que o cantor estava sem o anel.

Desgaste. De acordo com fontes da coluna, o término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto eles seguem amigos e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.