'Que se dane o seu pai"; Buba se revolta contra Venâncio e sua família

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), Buba (Gabriela Medeiros) irá se revoltar contra Venâncio (Rodrigo Simas).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Cansada de enganar José Inocêncio (Marcos Palmeira) sobre a falsa gravidez, a psicóloga coloca o namorado contra a parede. "Por que a gente não bota um fim nisso tudo?, questiona. "Painho nunca ia aceitar uma coisa dessa... será que você não entende?", justifica o ex de Eliana (Sophie Charlotte).

Depois da resposta de Venâncio, Buba fica revoltada. "Então que se dane o seu pai", grita.

Ela bate a porta e se tranca no quarto de Teca (Lívia Silva). "Tu vai botar tudo a perder por causa da tua consciência?", pergunta a gestante para a amiga.

Buba faz as malas de Venâncio e o expulsa de sua casa. Com isso, o publicitário volta correndo para a fazenda do pai.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.