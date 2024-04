Indireta? Belo lançou música com Ludmilla sobre amantes; ouça

Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram nesta quinta-feira (18) o fim do casamento de 15 anos. Splash revelou que os dois estão separados há cerca de oito meses e, nesse ínterim, o pagodeiro lançou uma música em que fala sobre amantes.

O que aconteceu

A canção intitulada "26 de Dezembro" é uma das faixas presentes no Numanice #3, lançado por Ludmilla em fevereiro deste ano. A letra da música interpretada por Belo e Lud fala sobre um amante que não pode passar datas comemorativas ao lado da pessoa amada, a exemplo do Natal.

Veja trecho da canção: "Se alguém me perguntar porque te aceito assim / É uma parte de mim / Hoje não dá pra voltar, não tem como fugir / É uma parte de mim / No seu telefone eu tenho outro nome / Nosso aniversário é só um dia normal / Já me acostumei que o Natal é 26 / 'Tá tudo bem / Eu espero / Tudo que quiser eu quero / Você vai, eu morro de saudade / Mas nunca vou ser prioridade / Não, não / É o castigo por eu ser amante".

Ouça:

Separação

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista de Splash Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Eles ainda seguem vivendo na mesma casa, em que também moram outras pessoas, mas o cantor já prepara a mudança para uma nova residência no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo apuração da coluna, os dois já não usam aliança há alguns meses, e fãs de Belo notaram que o cantor estava sem o anel.

Desgaste. De acordo com fontes da coluna, o término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto eles seguem amigos e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.

Gracyanne Barbosa disse ter vivido outro romance após separação. A Splash, ela explicou que o envolvimento já acabou e que se arrepende. "Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo".