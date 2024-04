Fabiana Justus se declara ao marido após transplante de medula

Fabiana Justus se declarou para o marido, Bruno Levi D'Ancona, para comemorar o sucesso do transplante de medula.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou fotos ao lado do marido para agradecer a parceria durante o tratamento contra o câncer.

E o que seria de mim nesse transplante sem eles?! Não gosto nem de pensar. Bruno, meu marido maravilhoso... Que a cada dia me surpreende. Com todo amor do mundo supriu a minha falta em casa e deu toda a segurança para nossos amores, ao mesmo tempo que jantou e dormiu todos os dias sozinho (tá, muitas vezes comigo no facetime). Mas não é a mesma coisa. Longe de ser Fabiana Justus

A filha de Roberto Justus lembrou como foi o diagnóstico e como o marido a ajudou.

Meu porto seguro, o amor da minha vida. No dia do meu diagnóstico ele olhou profundamente nos meus olhos e falou: de agora em diante eu tenho uma prioridade nessa vida: você. Nós iremos ficar velhinhos juntos. E eu acredito. Eu acredito no nosso amor e que a nossa união está escrita desde sempre Fabiana Justus

Fabiana Justus comemorou, no último dia 9 de abril, que sua nova medula "pegou" após o transplante. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia.