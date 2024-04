De drogas a fisting: o dia que descobri ter usado errado emojis a vida toda

Do UOL, em São Paulo

Como um bom millennial que sou, acompanhar as mudanças na comunicação nunca foi um problema. Surgimento de emoticons, figurinhas, gírias... tirei tudo de letra. A coisa ficou complicada mesmo quando minha vivência enquanto homem gay exigiu significados que nem imaginava para emojis.

Explico: é que os simpáticos emojis ganharam definições um tanto quanto peculiares, especialmente no contexto dos aplicativos de pegação gay. O que era para facilitar conexões - leia-se sexo casual, agora pode causar, no mínimo, uma torta de climão para quem não sabe o que cada desenho significa.

Para facilitar a vida, alguns emojis começaram a ser usados para identificar preferências na hora do sexo, se a pessoa é versátil, passiva ou ativa. Com o tempo, outros desenhos foram adotados para representar grupos, como o dos ursos e daddies. Escolher emojis também deixou mais confortável para aquelas pessoas com fetiches e práticas ainda consideradas tabus, a exemplo da escatologia ou podolatria.

A situação só fica um pouco mais delicada quando o significado desses emojis pode representar atividades ilícitas e perigosas. Felizmente, alguma boa alma produziu uma imagem com grande parte dos significados desses emojis, e a viralizou nas redes sociais.

Para não correr riscos de achar que está sendo cumprimentado e, na verdade, recebendo um convite para ser fistado, tento desvendar aqui o que está por trás desses desenhos. Até porque, grande probabilidade dessa comunicação já ter alcançado dinâmicas para além da comunidade gay.

Imagem: Arte/UOL

