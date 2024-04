Além do prêmio: quanto Davi ganhou durante sua participação no BBB 24?

Durante sua participação no Mais Você (Globo), em entrevista com Ana Maria Braga, Davi Brito descobriu quanto acumulou em prêmios durante sua participação no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A apresentadora contou ao baiano o valor dos prêmios que ele recebeu, além dos R$ 2,92 que venceu como campeão.

Só de prêmio você ganhou: uma picape no valor de R$ 282 mil, e o carro de ontem vale R$ 310 mil. Ainda levou R$ 100 mil de consultoria, mais R$ 20 mil e R$ 4 mil em eletrodomésticos. E R$ 5 mil para gastar em delivery, um videogame e um celular. Ana Maria Braga

Ana Maria contou a Davi que seus prêmios somaram cerca de R$ 3,704 milhões. "É muita coisa, não é não?"

Davi se surpreendeu com o valor.

Louro Mané brincou com o campeão. "Quando vai ser o churrasco, hein, Davi?"

Davi comentou. "Vou te convidar, relaxa! Calma, calabreso."

