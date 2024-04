Fofocas de bastidor: Solteiro, Lucas Buda volta a 'sarrar' em boate carioca

O paratleta olímpico Vinicius Rodrigues confessou hoje (17) que Lucas Buda, do BBB 24 (Globo), está de volta às boates.

O que aconteceu

A Globo gravou uma série de vídeos pedindo "fofocas" para os Gnomos do BBB 24. Na vez do atleta Vinicius, ele falou sobre Lucas: "Fofoca nova. Ex-BBB é flagrado em boate carioca jogando e sarrando no palco. Vulgo... Pode falar? Vulgo Buda, solteiro...O carioca está causando".

Lucas, por sua vez, disse que na ida para a final, quando ninguém estava filmando, "teve uma torta de climão". "Um dos participantes quase discutiu com uma outra participante. O participante quem é? Bom, vou dar só uma dica. Foi eliminado cedo. Valeu, fica no ar", disse.

Nizam endossou o fofoca: "Olha, dessa torta de climão que rolou na van, eu tenho uma coisa para falar: Teve posicionamento, viu? Não deixaram de se posicionar, fica ligado que já já vocês vão saber", brinca.

Pitel, por sua vez, comentou "uma fofoca de corredores". "Dois homens estão, aparentemente, brigados, mas é só aparentemente mesmo, eles só não querem ser visto juntos. E aí, quem é?", questionou.

Pizane também citou uma briga: "Ontem, depois da gravação da final, duas pessoas que tinham amizade lá na casa tiveram uma tretinha... não vou dizer quem é não, hein?", disse.

Leidy disse que os gnomos se reunirão em um "after" após o programa de hoje, enquanto Marcus disse que, no intervalo da grande final, Tadeu Schmidt dançou até o chão com os participantes no meio do jardim.

