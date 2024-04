BBB 24: Tadeu Schmidt se emociona em discurso da final para Davi

Tadeu Schmidt se emocionou durante seu discurso pouco antes de anunciar que Davi venceu o BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Antes de anunciar o resultado da última votação do BBB 24, Tadeu falou um pouco sobre os três finalistas. Ao mencionar a história de Davi, o apresentador ficou com a voz embargada.

Com essa inteligência e disciplina que vimos todos os dias na casa, e mais o que você já ganhou no BBB, independentemente do resultado de hoje, pode dizer para aquela moça que um dia, grávida, vendia limão sentada na bancada da rua, que o filho dela vai ser doutor com certeza.

Davi venceu a temporada, com 60,52% dos votos na disputa contra Matteus (24,5%) e Isabelle (14,98%). O baiano leva o prêmio de R$ 2,92 milhões e um carro zero quilômetros.

Enquete UOL BBB 24: o que fez Davi ser o campeão da edição? Resultado parcial Total de 339 votos 5,31% Rivalidade com Wanessa Camargo 17,99% Tretas com quase toda a casa 33,04% Jogar mais com razão que emoção 38,64% Pensar no jogo e não na fama 2,65% Manter suas alianças 2,36% Entrar pelo Puxadinho

