Choque com apoio de famosos e tretas: o que Davi disse após vencer o BBB 24

Davi se consagrou campeão do BBB 24 (Globo). Com o fim do programa, confira o que o motorista de aplicativo comentou no Bate-Papo BBB, com Ed Gama e Thaís Fersoza.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que Davi disse após vencer o BBB 24

Ele contou como manteve o foco no jogo: "Com a fé em Deus. A fé não morria nunca dentro de mim. Por mais que [houvesse] momentos difíceis, fui ali para lutar por um sonho que eu tenho desde pequeno de ser um médico, um doutor, cirurgião".

A aliança com Isabelle foi destacada: "Quem ficou comigo mais foi minha amiga Isabelle. Minha amigona ali mesmo, que eu conheci no Big Brother e vou levar para a minha vida aqui fora. Menina guerreira, esteve comigo em todos os momentos ali do lado do jogo".

No papo, conferiu o VAR sobre a fofoca dos Camarotes: "Está vendo? Eu não falei que o Camarote não merecia ganhar. Eles vieram para cima de mim, mas, a todo tempo, eu estava ali: 'Não falei, não me recordo'. Se eu visse isso aí [VAR], o pau ia quebrar".

O baiano descartou que a aproximação com as Fadas fosse estratégia: "No início do jogo, jogava muito sozinho. Mas passou um tempo, eu e Isabelle sempre conversávamos de jogo, a gente teve uma discussão e ela disse: 'não quero mais falar de jogo com você'. Eu só tinha ela para conversar de jogo. Gostava muito de conversar de jogo, então tinha que conseguir alguém para conversar comigo (...). Não foi estratégia, foi acontecendo, natural".

Davi também reagiu às tretas na casa: "Sou aquele cara que fala na cara, falo na hora, na lata. A minha personalidade é muito forte, eu vou para cima, quero me defender, me posicionar. Acho que foi isso que fez as tretas acontecerem".

O vencedor da edição se surpreendeu com o apoio de famosos: "Meu Deus, Nadson O Ferinha, Léo Santana, não estou acreditando".

Ele ficou em choque ao ver a quantidade de seguidores. O ex-BBB nem conseguiu opinar sobre a situação e a apresentadora apontou: "Estado de choque, né? Entendi".

Por fim, o ex-integrante do Puxadinho revelou seus planos com o prêmio milionário: "Dar uma casa pra minha mãe. Tirar ela de onde ela mora. Onde ela mora, no fundo, tem um barranco e, toda vez que chove, desce aquele barranco".

Enquete UOL BBB 24: o que fez Davi ser o campeão da edição? Resultado parcial Total de 2466 votos 7,18% Rivalidade com Wanessa Camargo 29,36% Tretas com quase toda a casa 25,51% Jogar mais com razão que emoção 32,00% Pensar no jogo e não na fama 4,14% Manter suas alianças 1,82% Entrar pelo Puxadinho Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2466 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash