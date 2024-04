BBB 24: Juliette diz que vitória de nordestino tem 'sabor especial'

Juliette comentou na tarde de hoje (17) sobre a vitória de Davi no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Grande vencedor da edição, Davi foi homenageado pela campeã do BBB 21 através de uma série de Instagram Stories. "A final do BBB ontem, minha gente, eu fiquei emocionada", disse.

A cantora disse que ficaria feliz com qualquer um dos três finalistas saindo campeão, mas que a vitória de Davi é especial. "Eu acho o Davi sagaz, corajoso, forte. Acho Isabelle encantadora, forte, belíssima, doce. O Matteus também é um amor, um menino bom, então, já estava feliz com a final. Também gostava de várias pessoas que saíram. Fora que foi um nordestino que ganhou, é claro que isso tem um sabor especial", afirmou.

"É uma oportunidade de transformar, não só a nossa vida, porque é muito forte, mas a vida dos outros, a sociedade, influenciar, ser exemplo para a galera que vê a gente ali. Só felicidade", concluiu.

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, também elogiou o "futuro colega de profissão" e disse que Davi é "brilhante". "Espero que ele seja tão realizado, até mais do que eu", disse. "Tenho certeza que ele vai perceber que o valor do premio é menor quando a gente compara com o amor, carinho e respeito que recebe".

Enquete UOL BBB 24: o que fez Davi ser o campeão da edição? Resultado parcial Total de 4212 votos 6,79% Rivalidade com Wanessa Camargo 27,09% Tretas com quase toda a casa 26,38% Jogar mais com razão que emoção 34,14% Pensar no jogo e não na fama 3,68% Manter suas alianças 1,92% Entrar pelo Puxadinho Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4212 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre realities? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash