BBB 24: Fernanda e Pitel são flagradas dando selinho em van da Globo

Um vídeo de Fernana e Pitel dando um selinho momentos antes da grande final do BBB 24 (Globo) tem circulado hoje (27) nas redes sociais.

O que aconteceu

Enquanto estavam em uma van da Globo, Fernanda e Pitel foram flagradas dando um selinho. O vídeo foi publicado no Instagram por Yasmin Brunet, que acompanhava as duas no mesmo veículo.

Antes de beijar Fernanda, Pitel diz que "é para a votação da final da Fanfic". Após o beijo, é possível ouvir a reação dos brothers e a comemoração de Lucas Pizane, atrás de Pitel.

Durante a temporada, as amigas chegaram a dar selinhos em outras ocasiões. Na edição final de ontem (16), Pitel chegou a brincar que é o "padrasto" dos filhos de Fernanda.

