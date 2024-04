No BBB 24, Isabelle elogia avó de Matteus e fala em ir para Alegrete

No último dia do BBB 24 (Globo), Isabelle fez um chá inspirado na avó de Matteus e falou em ir para o Alegrete.

O que aconteceu

A manauara preparou um chá usando frutas, e não só as cascas, seguindo receita da avó de Matteus.

Isabelle: "Se eu encontrar a sua vó, você fala para ela que eu nem a conheço, mas admiro muito ela já. Você fala para ela que eu fiz algo meio que me baseando no que um dia você tinha me falado que é o chá. Eu já ia fazer com a casca, mas aí você falou com a fruta... Que sua avó faz com a fruta".

Matteus: "Isso porque tu fez sem os temperos que ela usa, uns adicionais. Ela usa canela, cravo. Dá um gostoso acentuado".

Isabelle: "Se um dia eu for lá no Alegrete, a primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou falar é do chá, quero tomar esse chá".

Matteus: "Se Deus quiser, ela vai fazer. Minha avó adora receber o pessoal. O Davi ela já deve estar apaixonada, porque o Davi é bom nas panelas. Ela deve dizer 'Matteus está aprendendo com o Davi'".