Fãs resgatam briga de Paes Leme e Gagliasso por causa de Ewbank: 'Ciúmes'

Após Fernanda Paes Leme, 40, revelar que sua amizade com Bruno Gagliasso, 42, está estremecida, internautas recuperaram um vídeo em que os dois falam sobre uma briga do passado, devido ao ciúmes que Giovanna Ewbank, 37, sentia da amizade entre eles.

O que aconteceu

Paes Leme e Gagliasso mantêm uma amizade que iniciou em 1998. Entretanto, eles romperam laços por um período após o ator iniciar relacionamento com Ewbank. "A Fernanda sempre teve uma amizade comigo muito forte e tinha total entrada na minha casa, você fazia parte da minha vida, e isso assustou a Giovanna. Foi muito complicado, a Giovanna sentia ciúmes da Fernanda, e eu também não me impus, poderia ter cortado isso", declarou o ator no podcast Quem Pode, Pod.

Fernanda respondeu contando que nunca ficou magoada com Giovanna, mas sim com Bruno: "A minha mágoa nunca foi dela, porque ela não era minha amiga. A minha mágoa foi dele [Bruno], porque ele que era meu amigo e não bancou minha amizade. Isso me deixou mal, chateada".

Paes Leme chegou a ser desconvidada como madrinha de casamento dos dois por causa do ciúme da esposa. "Não tive a maturidade que eu tenho hoje pra ter você [Fernanda] na minha vida com ela [Giovanna]. Peço perdão. Eu te amo pra caralh* e na época eu não tinha maturidade para entender isso", se desculpou o ator.

Ewbank admitiu que se sentia insegura pela amizade entre os dois. "Fiquei muito insegura, e comecei afastá-la do Bruno por conta da minha insegurança. Bruno, que sempre amou a Fernanda mais que tudo, começou também a se afastar, porque sabia que me fazia mal".

Entenda

Fernanda Paes Leme usou suas redes sociais no sábado (13) para desejar feliz aniversário para Bruno Gagliasso. No post, ela revelou que houve um afastamento entre os dois.

A atriz expôs afastamento. "Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por que... Ou não também. E está de coração, tudo bem." O post foi feito no dia do aniversário de Bruno e apagado após a repercussão.

Paes Leme e Giovanna Ewbank, esposa de Gagliasso, são parceiras profissionais. Elas apresentaram juntas, por 55 edições, o podcast Quem Pode, Pod. Em dezembro de 2023, Fernanda, que está grávida, decidiu deixar a apresentação para ter mais tempo para a família. As duas também são apresentadoras do programa Quem Não Pode se Sacode, que estreia em breve no canal GNT.