Ex-chacrete Regina Polivalente larga fama, dá aulas e namora ídolo do Vasco

Regina Magalhães, 59, conhecida pelo sucesso como a ex-chacrete Regina Polivalente, largou a fama e a TV, atualmente trabalha como professora de pilates e é casada com o ex-goleiro Acássio, ídolo do Vasco.

O que aconteceu

Polivalente saiu dos holofotes, ganha a vida como professora de educação física e pilates na Vila Olímpica do Vidigal, no Rio de Janeiro. "Fama não traz dinheiro. O que traz dinheiro é sucesso — e sucesso você pode ter em qualquer profissão. Sou pé no chão. Minha educação veio de pai e mãe trabalhadores. Quando falam das vidas de ex-chacretes, eu não quero saber", declarou em entrevista à Quem.

A ex-chacrete disse estar realizada com a profissão, que lhe proporciona qualidade de vida. "Saúde não é ficar maravilhosa, corpo bonito... Saúde é qualidade de vida. Saio das aulas muito feliz. Tenho 59 anos e pique de menina. Isso é saúde. Como professora, termino o dia de trabalho feliz. Nunca mais quero voltar a trabalhar em escritório".

Regina Polivalente mora com o marido, Acássio, com quem mantém uma relação de décadas. "Temos uma história longa. Já nos conhecemos há mais de 30 anos. Namoramos, separamos e agora estamos juntos. A gente passou a morar junto na pandemia".