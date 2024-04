Em cena de tirar o fôlego, Taís tem final trágico após traição sorrateira

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (16), Paula briga com Taís. Ivan aparece e dá uma pancada forte na cabeça de Paula, que desmaia. Taís e Ivan fogem. A polícia invade o esconderijo de Taís e encontra Paula desacordada. Marion recebe intimação para depor.

Lucia percebe que Antenor está angustiado e quer saber o porquê. Ele esbraveja contra Taís. Lucia estranha a reação do marido. O celular de Antenor toca e Lucia vê o nome de Taís no visor. Marion conta para Olavo que Ivan e Taís são amantes. Lucia pergunta para Antenor como ele conheceu Taís.

Ivan vende o taxi e conta para Taís que deixou o dinheiro da venda no fundo falso do armário do seu apartamento. Olavo quer o táxi de volta e Ivan diz que vendeu.· Furioso, Olavo diz que já ficou com Taís e os dois têm uma briga feia. Ivan foge do hotel e passa pela porta de saída bem na hora que o carro novo de Olavo está chegando.

Ivan, então, entra no carro e sai. Ivan exige saber se Taís transou com Olavo. Taís invade o carro de Antenor. Ela exige um milhão de dólares pelo silêncio. Olavo pede para Jader dar uma surra em Ivan. Taís deixa um recado para Ivan dizendo que o ama e que conseguiu o dinheiro.

Ela ainda diz que vai passar na casa da Paula para pegar o passaporte. Taís não consegue abrir o cofre, a campainha toca e ela se surpreende. Daniel deixa Paula no supermercado e volta para casa sozinho. Ele encontra Taís morta no chão com a casa fedendo a gás.

Daniel liga para o delegado e avisa que Taís se suicidou. Marion chega em casa bem abalada. Antenor volta para casa apressado e guardando uma maleta. Heloisa chora na porta do frigideira. Ivan volta para o esconderijo arrasado. Daniel conta para Paula que Taís se matou.