Motorola lança Edge 50 com IA e zoom de 100x para enfrentar Galaxy S24

A Motorola lançou hoje (16) os novos smartphones da linha Edge 50, do segmento premium. São três modelos — Ultra, Pro e Fusion —, que se destacam pelas boas especificações, como:

câmeras potentes, com estabilização óptica e zoom de até 100x

processadores Snapdragon, da Qualcomm

carregamento superrápido de até 125W

design refinado, com diferentes cores e texturas

O lançamento também marca a estreia da Moto AI, a inteligência artificial da empresa, que potencializa os recursos dos celulares, especialmente nas câmeras.

O Edge 50 Pro, irmão do meio da família, já está à venda no Brasil, com preço oficial de R$ 3.499. As outras duas versões devem estar disponíveis no país "em breve".

Eles chegam para rivalizar com a linha Galaxy S24, da concorrente sul-coreana Samsung, lançada no início do ano também com recursos de IA e zoom de até 100x.

Motorola Edge Ultra, Pro e Fusion Imagem: Marcella Duarte/UOL

Nós já testamos os três novos aparelhos da Motorola em primeira mão, durante um evento para jornalistas em Tulum, no México, e contamos aqui as primeiras impressões.

Edge 50 Ultra

O poderoso da linha, como o nome sugere, é o Edge 50 Ultra. Ele tem o mais potente sistema de câmeras já feito pela Motorola, com zoom de até 100x:

3 câmeras traseiras: 50 MP (principal); 50 MP (ultrawide com modo macro); 64 MP (telefoto 3x zoom óptico e 100x zoom digital)

câmera de selfie: 50 MP

Zoom 50x Imagem: Marcella Duarte/UOL

1x Imagem: Marcella Duarte/UOL

A inteligência artificial ajuda na estabilização, no foco e na nitidez das imagens. Em algumas horas de uso, percebi que as fotos ficaram muito bonitas, bem contrastadas, com cores vívidas e um ótimo desfoque de fundo no caso de retratos. E o melhor é que você não precisa selecionar o modo, pois o próprio celular reconhece o tipo de cena e se ajusta para a melhor captura.

"Chamamos isso de 'point and shoot', ou seja, é só tirar o celular do bolso e bater a foto. Uma pesquisa nossa apontou que 82% das pessoas tira foto só no modo automático, então queremos entregar a melhor possível", disse Mauricio Moisés, gerente da área de câmeras da Motorola.

O efeito colateral disso tudo é um tempo levemente mais longo de processamento — demora alguns instantes entre o clique e a imagem pronta, pois o celular "empilha" fotos para um melhor resultado.

Retrato - Edge 50 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

O Edge 50 Ultra também vem com:

tela 6,7'' Super HD (1220 x 2712) 144Hz 2500 Nits

processador Snapdragon 8s Gen 3

armazenamento interno de 512 GB,

memória RAM até 24 GB (12 GB + 12 GB RAM Boost)

carregamento turbo de 125W (carregador incluso na caixa)

resistência à água IP68

vidro com proteção Gorilla Glass Victus

Sobre as cores, ele poderá ser encontrado com um diferenciado acabamento em madeira, ou com textura de couro (vegan leather) em preto ou em laranja Peach Fuzz, a cor do ano da Pantone. O preço no Brasil ainda não foi divulgado.

Imagem: Marcella Duarte/UOL Edge 50 Pro

O irmão do meio é um smartphone bem equilibrado, com algumas características do top de linha, e com tudo que o usuário médio precisa em um celular -- afinal, aproximar 100x é necessário em raríssimas situações. O Edge 50 Pro tem zoom de até 30x e uma ótima câmera de selfie de 50MP, a mesma do Ultra.

3 câmeras traseiras: 50MP (principal); 13MP (ultrawide com modo macro); 10MP (telefoto 3x zoom óptico e 30x zoom digital)

câmera de selfie: 50MP

Ele é o único que já está à venda no Brasil, nas cores preto, lavanda (ambos em material sintético com textura de couro) ou uma edição especial com acabamento em acetato branco perolizado, feito a mão na Itália pela empresa Mazzucchelli, que deixa cada celular com um padrão único.

As outras especificações são: tela 6,7'' Super HD (1220 x 2712) 144Hz 2000 Nits

processador Snapdragon 7 Gen 3

armazenamento interno de 256 GB,

memória RAM até 24 GB (12 GB + 12 GB RAM Boost)

carregamento turbo de 125W (carregador incluso na caixa)

resistência à água IP68

vidro com proteção Gorilla Glass 5 Imagem: Marcella Duarte/UOL Ressalto que não há um modelo de tamanho maior na linha, todos os aparelho têm tela de 6,7 polegadas e bordas curvas — que apesar de bonitas podem incomodar quem, como eu, já se acostumou com celulares com as laterais retas. Moto IA nas câmeras Os modelos mais avançados, Ultra e Pro, são os que possuem mais recursos de IA, principalmente nas câmeras. Entre eles, estão: Estabilização inteligente: evita tremidos nas filmagens

Rastreio de foco automático: garante vídeos mais nítidos e claros

Longa exposição: para registrar trilhas de luz noturnas, quedas de água ou movimento de estrelas

Action Shot (apenas no Ultra): rastreia o movimento dos objetos e ajusta a velocidade do obturador; ideal para fotos de esportes, crianças ou pets

Style Sync: basicamente, você tira uma foto de um objeto (por exemplo, a roupa que está usando) e o celular cria um padrão de cores e formatos, para gerar imagens de fundo de tela e customização do celular Não há recursos avançados de edição de fotos com IA, como o apagador de objetos da Samsung, que algumas pessoas podem desejar. Mas a empresa garante que essa foi uma escolha. "Nosso processamento com inteligência artificial mexe em cores, contraste, nitidez, e outros detalhes que deixam a melhor imagem possível. Mas não queremos trazer artificialialidade, por exemplo, mexer nas cores do céu", disse Moisés. "De qualquer forma, as pessoas podem usar filtros do Instagram ou edições do Google Photos para outros efeitos." O Ultra e o Pro são os primeiros smartphones a receber validação Pantone para as câmeras e o display. "Isso quer dizer que as cores e os tons de pele retratados são fieis à realidade, o que é especialmente importante em uma população diversa como a brasileira", completou o gerente. Motorola Edge 50 Ultra, Pro e Fusion Imagem: Marcella Duarte/UOL Edge 50 Fusion

O caçula da família é o Fusion, que é mais simples mas bem completinho para as atividades do dia a dia. Ele tem apenas duas câmeras traseiras (não há zoom óptico), um processador menos potente (mas também Snapdragon) e poucos recursos com IA. Foi o modelo que menos manuseei, então não consigo atestar o desempenho.

A ficha técnica é boa:

tela 6,7'' FHD+ (1080 x 2400) 120Hz 1600 Nits

câmeras traseiras: 50 MP (principal); 13 MP (ultrawide com modo macro)

câmera selfie: 16 MP

processador Snapdragon 7s Gen 2

armazenamento interno de 256 GB,

memória RAM até 16 GB (8 GB + 8 GB RAM Boost)

carregamento turbo de 68W (carregador incluso na caixa)

resistência à água IP68

vidro com proteção Gorilla Glass 5

Ele virá nas cores azul escuro, azul claro ou com uma textura de camurça rosa choque (uma cor bem bonita e chamativa, que remete à Motorola desde o clássico Razr V3).