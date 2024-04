'BBB 24': relembre os melhores memes da edição

Se tem algo que o brasileiro faz bem (e com orgulho) é criar memes. E a 24ª edição do Big Brother Brasil não foi exceção, transformando momentos engraçados e tensos da casa mais vigiada do Brasil em fenômenos virais que invadiram as redes sociais e até a cultura pop.

Nesta terça-feira, 16, ocorre a grande final do programa, com Isabelle, Davi e Matteus disputando o prêmio milionário do reality. Que tal dar uma olhada nos memes que fizeram a alegria dos fãs durante toda a temporada?

Calma, Calabreso

A frase "Calma, Calabreso" surgiu de uma discussão entre Davi e Lucas Henrique durante uma festa, quando Davi tentou acalmar Lucas com o divertido bordão.

Rapidamente, essa expressão ganhou o coração dos internautas, virando tema de música, estampando camisetas e até sendo usada pelo clube de futebol espanhol Real Madrid em uma comemoração de vitória. Esse meme mostra como um simples momento pode se transformar em algo grandioso e atravessar fronteiras.

127 Horas

Quando Fernanda soltou a frase comparando sua relação com Beatriz ao filme 127 Horas, ela provavelmente não imaginava que viraria meme.

A internet não perdoou: surgiram montagens hilárias e até uma música baseada na sua fala. E quando Beatriz saiu do programa 127 horas antes da final, o meme ganhou ainda mais força, provando como o BBB pode ser um terreno fértil para coincidências e humor.

Chora, Bonequinha

"Quer chorar? Chora, bonequinha!" foi o que Fernanda disse para Alane durante uma discussão acalorada.

A frase virou hit instantâneo na internet, sendo reproduzida em gifs, vídeos e até em diálogos de novela. Esse é um exemplo claro de como uma frase dita no calor do momento pode se tornar um símbolo de atitude e sarcasmo.

Brasil do Brasil

O entusiasmado "Brasil do Brasil" de Beatriz rapidamente se tornou um grito de guerra para momentos de intensa emoção dentro e fora do BBB.

O bordão foi tão bem recebido que acabou sendo incorporado em tramas de novela e chegou até ao palco do Coachella, durante a apresentação da brasileira Ludmilla.