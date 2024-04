Após cobrança sobre Alane, affair se pronuncia: 'Momento agora é dela'

Denis Pinhoti, affair de Alane fora do BBB 24 (Globo), se manifestou após cobranças do futuro e de um relacionamento com a bailarina.

O que aconteceu

O cantor postou um vídeo cantando no Instagram e fãs associaram que seria para Alane. Ele fez um cover de "Açaí", de Djavan, fruta típica do Pará.

Algumas seguidoras cobraram-no sobre a falta de posicionamento sobre a ex-sister. "Infelizmente, ele não curte nem comenta comentários que envolvem a Alane… Não perceberam?", questionou uma. "Acho que está processando tudo", sugeriu outra. Por outro lado, fãs também o defenderam. "Tem várias curtidas dele, principalmente no dia da eliminação, você que não está acompanhando", rebateu uma terceira. "Tem várias postagens dela que ele comentou", pontuou outra.

Por fim, Denis Pinhoti respondeu aos comentários sobre a ex-BBB: "Prefiro não me pronunciar porque o momento agora é dela continuar mostrando o talento e a pureza dela e focar no profissional! Qualquer outro assunto será no tempo e no plano de Deus".

