Ana Hickmann nega ter proibido o filho de visitar o pai

A apresentadora Ana Hickmann postou um vídeo em seu canal no YouTube e negou que tenha proibido o filho, Alezinho, de visitar o pai, o empresário Alexandre Correa.

O que ela disse

No vídeo gravado ao lado do namorado, o também apresentador Edu Guedes, Ana Hickmann respondeu a perguntas de seguidores. A apresentadora disse. "Continuo conseguindo proteger meu filho da internet."

Eu nunca proibi. Jamais. Ele disse que queria muito ver o pai, eu falei "A gente vai dar um jeito". Infelizmente não é com a frequência que meu filho gostaria. Eu nunca, em tempo algum, proibi meu filho de ver o pai. As pessoas inventaram essa história mas não é verdade. Ana Hickmann

Edu Guedes citou a filha e disse que "quando tem um filho envolvido tem sempre que tomar cuidado." A gente tem que tomar cuidado com o que fala. Quando a gente mente um dia vai responder. As pessoas acham que falam o que querem e não acontece nada. Tudo o que você fala tem consequência. Quando alguém faz ou fala alguma coisa, pode vir um amiguinho falar.

Ana disse que já aconteceu de o filho ser abordado pelos amiguinhos na escola. "Ele é uma criança e não tem nada a ver com problemas de adultos. Adultos que se resolvam."