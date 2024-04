Yas: Tadeu Schmidt deve repensar termos duvidosos em discurso sobre Matteus

Tadeu Schmidt, 49, foi acusado de racismo nas redes sociais após anunciar os finalistas do BBB 24 (Globo). O apresentador causou polêmica ao relacionar as qualidades de Matteus, 27, à 'genética' do rapaz, que é branco.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, concorda que Tadeu deveria repensar as palavras que utilizou. "Falar em 'genética' e 'imagem da pureza' é um discurso perigoso. A junção de palavras ali acabou dando espaço para uma interpretação [controversa] - mesmo sabendo que não é a intenção do Tadeu, que é muito responsável. Talvez ele tenha escolhido palavras erradas. Vale a pena repensar"

Mesmo confiante na idoneidade intelectual de Schmidt, Leão Lobo também pensa que o discurso dele ganhou uma conotação arriscada. "Essa questão da genética misturada com educação ficou esquisita, porque parece que ele está se referindo [negativamente] a outras pessoas ao elogiá-lo. Fica uma coisa estranha, perigosa mesmo. Também acho que ele não teve a intenção, mas não foram boas palavras."

Ele torce para que Tadeu se retrate nestes últimos episódios do BBB sobre a fala controversa. "Espero que ele corrija isso em algum momento, no programa de hoje ou de amanhã, porque ficou mesmo uma coisa meio dúbia, como que valorizando a genética... Remete até a ditadores."

Acolhimento a Alane mostra diferencial de Tadeu como apresentador do BBB

Alane, 25, surpreendeu por sua reação ao ser eliminada do BBB 24 (Globo) na noite deste domingo (14). Ela se desesperou, deu tapas no próprio rosto e afirmou ser "uma vergonha" para os próprios pais. Tadeu Schmidt, 49, abraçou a sister, consolou-a e afirmou sentir orgulho dela.

Leão Lobo elogiou a forma acolhedora como Tadeu recebeu Alane na despedida dela do BBB. "Achei muito lindo o jeito como ela foi acolhida pelo Tadeu. Ele realmente tem essa coisa carinhosa que os outros apresentadores do BBB não tinham. Essa coisa acolhedora, que é dele mesmo."

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash