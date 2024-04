Veja o motivo que cada brother do top 3 tem para ganhar o prêmio do BBB 24

Davi, Isabelle e Matteus são o TOP 3 do BBB 24 (Globo). Confira os motivos de cada um para vencer o programa e levar o prêmio milionário.

O que aconteceu

Após Davi vencer a última Prova de Resistência da edição, ele se consagrou como o primeiro finalista da edição. Num Paredão acirrado entre Alane, Isabelle e Matteus, Alane levou a pior e foi a última eliminada do programa.

Davi: "Vim aqui com o objetivo de ser um médico, de ser um doutor e de dar orgulho à minha mãe. Vocês aí em casa viram toda minha garra, minha determinação e confiança. Eu não fugi do jogo em nenhum momento!"

Isabelle: "Minha mãe é o retrato de muitas mães brasileiras. (...) Carrego aqui comigo o orgulho de ser mulher nortista, amazonense, manaurara. Trago isso com muito orgulho!"

Matteus: "Vivi uma vida cheia de angústias, cheia de aprendizados. Cheguei aqui com o objetivo de mudar a vida da minha família, e como ideal de carregar esse jeito de falar e ese jeito de ser do campo, e é isso que eu vou carregar por onde eu for"

