Todo o elenco do BBB 24 vai participar da grande final; veja como será

Todo o elenco do BBB 24 (Globo) vai participar da final do programa, que acontece nesta terça-feira (16). Davi, Isabelle e Matteus estão na disputa pelo prêmio de quase 3 milhões de reais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como vai ser

De acordo com a Globo, todos os 23 participantes do reality estarão na transmissão ao vivo da final. Eles vão assistir o programa no jardim da casa pela primeira vez na história do programa.

A emissora antecipa que eles vão estar no jardim da casa. Os finalistas, por outro lado, vão acompanhar o programa pela televisão, enquanto aguardam o resultado da votação.

A produção do programa também vai incluir três grandes telões. Eles vão mostrar como estão as torcidas dos respectivos finalistas.





Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 727988 votos 63,45% Davi 11,91% Isabelle 24,64% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 727988 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash